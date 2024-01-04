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  4. ВИДЕО. Гранада объявила о переходе вратаря – и он сразу провел «сухой» матч
Испания
04 января 2024, 09:54 |
256
0

ВИДЕО. Гранада объявила о переходе вратаря – и он сразу провел «сухой» матч

Голкипер Аугусто Баталья будет выступать в Ла Лиге на правах аренды

04 января 2024, 09:54 |
256
0
ВИДЕО. Гранада объявила о переходе вратаря – и он сразу провел «сухой» матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Аугусто Баталья

Испанская «Гранада» в среду, 3 января, объявила о переходе на правах аренды вратаря аргентинского «Ривер Плейта» Аугусто Батальи.

Уже через несколько часов после данной новости 27-летний голкипер вышел в стартовом составе своего нового клуба против «Кадиса» в рамках 19-го тура и сохранил свои ворота неприкасаемыми, проведя первый «сухой» матч в Ла Лиге.

Видеообзор матча «Гранада» – «Кадис» – 2:0

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Источник ФК Гранада
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