Испания04 января 2024, 09:54 |
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ВИДЕО. Гранада объявила о переходе вратаря – и он сразу провел «сухой» матч
Голкипер Аугусто Баталья будет выступать в Ла Лиге на правах аренды
04 января 2024, 09:54 |
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Испанская «Гранада» в среду, 3 января, объявила о переходе на правах аренды вратаря аргентинского «Ривер Плейта» Аугусто Батальи.
Уже через несколько часов после данной новости 27-летний голкипер вышел в стартовом составе своего нового клуба против «Кадиса» в рамках 19-го тура и сохранил свои ворота неприкасаемыми, проведя первый «сухой» матч в Ла Лиге.
Видеообзор матча «Гранада» – «Кадис» – 2:0
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