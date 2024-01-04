На войне погиб фанат Динамо, имевший за плечами «Золотой сезон»

На войне с российскими нелюдями погиб фанат киевского «Динамо» Ростислав Терещенко.

В мирной жизни Ростислав с позывным «Джерри» не пропускал матчи столичного клуба, был активным участником трибун на домашних и выездных поединках, имел за плечами «Золотой сезон» (не пропустил ни одной игры команды как на внутренней, так и международной арене).

После начала войны в 2014-м присоединился к полку «Азов», где на протяжении трех лет учился снайперскому делу. Полномасштабное вторжение встретил в гражданском статусе, но, не раздумывая, присоединился к рядам 4-го батальона роты особого назначения НГУ, а затем перешел в 3-й полк ССО.

Погиб воин 27 декабря во время боевого столкновения в Авдеевке.