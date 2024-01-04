Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На войне погиб фанат Динамо, имевший за плечами «Золотой сезон»
Другие новости
04 января 2024, 09:27 |
1801
0

На войне погиб фанат Динамо, имевший за плечами «Золотой сезон»

«Джерри» проходил службу в 3-м полку ССО

04 января 2024, 09:27 |
1801
0
На войне погиб фанат Динамо, имевший за плечами «Золотой сезон»
WBC Ультрас Динамо. Ростислав Терещенко

На войне с российскими нелюдями погиб фанат киевского «Динамо» Ростислав Терещенко.

В мирной жизни Ростислав с позывным «Джерри» не пропускал матчи столичного клуба, был активным участником трибун на домашних и выездных поединках, имел за плечами «Золотой сезон» (не пропустил ни одной игры команды как на внутренней, так и международной арене).

После начала войны в 2014-м присоединился к полку «Азов», где на протяжении трех лет учился снайперскому делу. Полномасштабное вторжение встретил в гражданском статусе, но, не раздумывая, присоединился к рядам 4-го батальона роты особого назначения НГУ, а затем перешел в 3-й полк ССО.

Погиб воин 27 декабря во время боевого столкновения в Авдеевке.

По теме:
За прошедшие сутки ВСУ уничтожили 780 оккупантов, 12 танков и 21 ББМ
Квартал 95 принес извинения за сценку с жительницей из Скадовска
СКРИПНИК: «Когда война закончится нашей победой, тогда и футбол вырастет»
российско-украинская война смерть фанаты полк Азов
Источник Telegram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Агент Довбика заявил, что украинец не покинет Жирону в январе 2024 года
Футбол | 04 января 2024, 09:33 0
Агент Довбика заявил, что украинец не покинет Жирону в январе 2024 года
Агент Довбика заявил, что украинец не покинет Жирону в январе 2024 года

Алексей Люндовский сослался на правила ФИФА

В Испании считают, что главный тренер Жироны «имеет слабость к Довбику»
Футбол | 03 января 2024, 16:55 4
В Испании считают, что главный тренер Жироны «имеет слабость к Довбику»
В Испании считают, что главный тренер Жироны «имеет слабость к Довбику»

Издание AS утверждает, что Мичел будет по максимуму использовать украинца

Обошел Беллингема. Довбик стал самым результативным игроком Ла Лиги
Футбол | 03.01.2024, 23:40
Обошел Беллингема. Довбик стал самым результативным игроком Ла Лиги
Обошел Беллингема. Довбик стал самым результативным игроком Ла Лиги
ВИДЕО. Почему Карлсен схватился за голову после партии с Непомнящим?
Другие виды | 04.01.2024, 06:57
ВИДЕО. Почему Карлсен схватился за голову после партии с Непомнящим?
ВИДЕО. Почему Карлсен схватился за голову после партии с Непомнящим?
Сказки не будет? Главный тренер Жироны может покинуть клуб в январе
Футбол | 04.01.2024, 00:15
Сказки не будет? Главный тренер Жироны может покинуть клуб в январе
Сказки не будет? Главный тренер Жироны может покинуть клуб в январе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11 известных экс-футболистов клубов УПЛ, являющихся свободными агентами
11 известных экс-футболистов клубов УПЛ, являющихся свободными агентами
02.01.2024, 14:11 11
Футбол
ВИДЕО. Яремчук забил за Валенсию в ворота Вильярреала уже на 4-й минуте
ВИДЕО. Яремчук забил за Валенсию в ворота Вильярреала уже на 4-й минуте
02.01.2024, 22:37 13
Футбол
Гай объяснил, почему не надел футболку с надписью «Слава украинской армии»
Гай объяснил, почему не надел футболку с надписью «Слава украинской армии»
03.01.2024, 04:36 39
Футбол
У кого 9.3? Стала известна оценка Довбика за бешеный матч Жирона – Атлетико
У кого 9.3? Стала известна оценка Довбика за бешеный матч Жирона – Атлетико
04.01.2024, 01:10
Футбол
За 11 секунд до конца. Чехия выбила Канаду в четвертьфинале МЧМ по хоккею
За 11 секунд до конца. Чехия выбила Канаду в четвертьфинале МЧМ по хоккею
02.01.2024, 18:05 8
Хоккей
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары
03.01.2024, 00:02 2
Хоккей
Биатлон. Спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе перенесен
Биатлон. Спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе перенесен
03.01.2024, 11:40
Биатлон
Свитолина обыграла экс-первую ракетку на старте турнира WTA 250 в Окленде
Свитолина обыграла экс-первую ракетку на старте турнира WTA 250 в Окленде
02.01.2024, 08:05 12
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем