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  4. Александр ЯЦЫК: «Заря находится не на том месте, где должна быть»
Украина. Премьер лига
04 января 2024, 03:53 | Обновлено 04 января 2024, 03:58
33
0

Александр ЯЦЫК: «Заря находится не на том месте, где должна быть»

Полузащитник луганчан поделился впечатлениями от осенней части сезона

04 января 2024, 03:53 | Обновлено 04 января 2024, 03:58
33
0
Александр ЯЦЫК: «Заря находится не на том месте, где должна быть»
ФК Заря Луганск. Александр Яцык

Півзахисник луганської «Зорі» Олександр Яцик поділився своїми враженнями від осінньої частини сезону:

«Зоря» знаходиться не на тому місці, де має бути. Ми намагатимемося виправити це становище. Я сподіваюся, добре проведемо зимові збори і краще підготуємося до другої частини УПЛ.

Що нам не вдалося? Був якийсь нефарт, невпевненість після перших двох поразок, зміна тренера. Починаєш перебудовуватись на нові вимоги і знову результату немає – треба вигравати, а все тисне на нас.

Для себе я можу виділити позитив у тому, що грав у єврокубках, у чемпіонаті зіграв багато ігор із перших хвилин. Це мій перший сезон в УПЛ – для мене ці ігри були дуже важливими».

За підсумками осінньої частини сезону луганська «Зоря» знаходиться на 14-й позиції, набравши лише 12 очок.

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Заря Луганск Александр Яцык чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Заря Луганск
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