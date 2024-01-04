Александр ЯЦЫК: «Заря находится не на том месте, где должна быть»
Полузащитник луганчан поделился впечатлениями от осенней части сезона
Півзахисник луганської «Зорі» Олександр Яцик поділився своїми враженнями від осінньої частини сезону:
«Зоря» знаходиться не на тому місці, де має бути. Ми намагатимемося виправити це становище. Я сподіваюся, добре проведемо зимові збори і краще підготуємося до другої частини УПЛ.
Що нам не вдалося? Був якийсь нефарт, невпевненість після перших двох поразок, зміна тренера. Починаєш перебудовуватись на нові вимоги і знову результату немає – треба вигравати, а все тисне на нас.
Для себе я можу виділити позитив у тому, що грав у єврокубках, у чемпіонаті зіграв багато ігор із перших хвилин. Це мій перший сезон в УПЛ – для мене ці ігри були дуже важливими».
За підсумками осінньої частини сезону луганська «Зоря» знаходиться на 14-й позиції, набравши лише 12 очок.
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