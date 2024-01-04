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04 января 2024, 01:53 | Обновлено 04 января 2024, 01:54
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0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 января

Важные события во всех видах спорта

04 января 2024, 01:53 | Обновлено 04 января 2024, 01:54
36
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В четверг, 4 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

18:00 Осасуна – Альмерия

Favbet 1.76 – 4.03 – 5.03

20:15 Севилья – Атлетик

Favbet 3.24 – 3.29 – 2.49

22:00 Кристал Пэлас – Эвертон

Favbet 2.58 – 3.40 – 2.69

22:30 Лас-Пальмас – Барселона

Favbet 6.16 – 4.58 – 1.58

ТЕННИС

07:30 Эмма Радукану – Элина Свитолина

Favbet 2.86 – 1.43

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Источник Sport.ua
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