Другие новости04 января 2024, 01:53 | Обновлено 04 января 2024, 01:54
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 января
Важные события во всех видах спорта
04 января 2024, 01:53 | Обновлено 04 января 2024, 01:54
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В четверг, 4 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
18:00 Осасуна – Альмерия
20:15 Севилья – Атлетик
22:00 Кристал Пэлас – Эвертон
22:30 Лас-Пальмас – Барселона
ТЕННИС
07:30 Эмма Радукану – Элина Свитолина
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