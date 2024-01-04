ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 января

В четверг, 4 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

18:00 Осасуна – Альмерия

1.76 – 4.03 – 5.03

20:15 Севилья – Атлетик

3.24 – 3.29 – 2.49

22:00 Кристал Пэлас – Эвертон

2.58 – 3.40 – 2.69

22:30 Лас-Пальмас – Барселона

6.16 – 4.58 – 1.58

ТЕННИС

07:30 Эмма Радукану – Элина Свитолина

2.86 – 1.43