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Испания
04 января 2024, 00:07 | Обновлено 04 января 2024, 01:20
2572
0

ВИДЕО. Облак спас Атлетико после классного удара Довбика

Украинский нападающий «Жироны» имел возможность вывести свою команду вперед

04 января 2024, 00:07 | Обновлено 04 января 2024, 01:20
2572
0
ВИДЕО. Облак спас Атлетико после классного удара Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 3 января, проходит матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Жирона» и мадридский «Атлетико». Игра проходит на стадионе «Эстади Монтиливи», что находится в Жироне. Счет по состоянию на 70-ю минуту – 3:3.

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На 62-й минуте украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик создал для себя прекрасную возможность чтобы вывести команду вперед, разобравшись с защитниками и пробив в дальний угол, но словенский кипер «Атлетико» Ян Облак потянул этот удар.

ВИДЕО. Облак спас Атлетико после классного удара Довбика

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Жирона видео Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Артем Довбик Жирона - Атлетико Ян Облак
Источник Sport.ua
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