В среду, 3 января, проходит матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Жирона» и мадридский «Атлетико». Игра проходит на стадионе «Эстади Монтиливи», что находится в Жироне. Счет по состоянию на 70-ю минуту – 3:3.

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На 62-й минуте украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик создал для себя прекрасную возможность чтобы вывести команду вперед, разобравшись с защитниками и пробив в дальний угол, но словенский кипер «Атлетико» Ян Облак потянул этот удар.

ВИДЕО. Облак спас Атлетико после классного удара Довбика