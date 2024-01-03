Экс-защитник Зари и Хайдука завершил карьеру
Теперь футболист сосредоточится на тренерской работе
Как стало известно Sport.ua, защитник львовского «Руха» Максим Белый решил повесить бутсы на гвоздь.
По информации нашего источника, отныне он сосредоточится на тренерской работе в клубной академии, где будет отвечать за подготовку 16-летних игроков.
В активе 33-летнего Белого, кроме «Руха», есть выступления за донецкий «Шахтер-3», алчевскую «Сталь», луганскую «Зарю», «Мариуполь»,
одесский «Черноморец» и хорватский «Хайдук».
Максим Белый в свое время также провел 50 матчей за сборные Украины разных возрастных групп. В 2009 году он стал чемпионом Европы среди юниоров (U-19).
Ранее мы сообщали, что руководство «Зари» в Польше провело переговоры с будущим главным тренером.
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