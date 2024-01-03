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  4. Обошел Беллингема. Довбик стал самым результативным игроком Ла Лиги
Испания
03 января 2024, 23:40 |
2404
0

Обошел Беллингема. Довбик стал самым результативным игроком Ла Лиги

На счету украинского нападающего уже 16 результативных действий в чемпионате

03 января 2024, 23:40 |
2404
0
Обошел Беллингема. Довбик стал самым результативным игроком Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 3 января, проходит матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Жирона» и мадридский «Атлетико». Игра проходит на стадионе «Эстади Монтилливи», что находится в Жироне. Счет после первого тайма – 3:2 в пользу «Жироны».

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На 39-й минуте поединка украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик отдал голевую передачу на Дейли Блинда. Этот ассист стал для 26-летнего нападающего 5-м в сезоне чемпионата Испании. Таким образом, количество его результативных действий увеличилось до 16, так как в активе украинца еще есть 11 забитых мячей.

Теперь по количеству результативных действий бывший игрок «Днепра-1» обходит всех игроков Ла Лиги, включая звезду мадридского «Реала» Джуда Беллингема, который записал на свой счет 13 голов и 2 ассиста.

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Жирона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Артем Довбик Жирона - Атлетико Джуд Беллингем Реал Мадрид статистика
Источник Sport.ua
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