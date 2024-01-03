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Испания
03 января 2024, 22:45 | Обновлено 03 января 2024, 22:53
5105
2

ВИДЕО. Довбик не реализовал супермомент на 1-й минуте игры с Атлетико

3 января проходит матч 19-го тура Ла Лиги

03 января 2024, 22:45 | Обновлено 03 января 2024, 22:53
5105
2
ВИДЕО. Довбик не реализовал супермомент на 1-й минуте игры с Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 3 января, проходит матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Жирона» и мадридский «Атлетико». Игра проходит на стадионе «Эстади Монтилливи», что находится в Жироне. Счет по состоянию на 12-ю минуту поединка – 1:0 в пользу «Жироны».

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Уже на 1-й минуте поединка украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик должен был открывать счет во встрече. Он получил классную передачу с фланга, но с линии вратарской площадки пробил выше ворот.

К счастью для 26-летнего футболиста, уже через минуту «Жирона» забила гол. Отличился Валери.

ВИДЕО. Довбик не реализовал супермомент на 1-й минуте игры с Атлетико

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Источник Sport.ua
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Лига конференций без динамо
Да по х_й он ещё свое забьет ,а вот когда ярмо такой не забил Уэльсу за сборную  и ЧМ сказал гудбай
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