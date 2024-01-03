В среду, 3 января, проходит матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Жирона» и мадридский «Атлетико». Игра проходит на стадионе «Эстади Монтилливи», что находится в Жироне. Счет по состоянию на 12-ю минуту поединка – 1:0 в пользу «Жироны».

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Уже на 1-й минуте поединка украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик должен был открывать счет во встрече. Он получил классную передачу с фланга, но с линии вратарской площадки пробил выше ворот.

К счастью для 26-летнего футболиста, уже через минуту «Жирона» забила гол. Отличился Валери.

ВИДЕО. Довбик не реализовал супермомент на 1-й минуте игры с Атлетико