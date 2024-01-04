«Я Касильясу забил!» Милевский рассказал, как праздновал гол Реалу в 2006
Бывший игрок «Динамо» не сразу обрадовался своему достижению
Бывший игрок киевского «Динамо» Артем Милевский рассказал, как чувствовал себя после забитого мяча в матче против мадридского «Реала» (1:5) в 2006 году:
«Когда уже матч в Мадриде завершился, мы собрались, помылись быстро и поехали в аэропорт. Мы сразу летели домой. Мне звонят, поздравляют родители, друзья. Я говорю: «Да ладно, что такого? Мы 1:5 сгорели». Не до радости.
Пока летели из Мадрида в Киев, мы нормально так стресс убрали. И уже когда меня встречали друзья в аэропорту, у меня уже было другое настроение. Я кричал: «Я Касильясу забил!»
Ранее Артем Милевский назвал самую большую сумму, которую проигрывал в казино.
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