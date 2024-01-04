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Украина. Премьер лига
04 января 2024, 18:27 | Обновлено 04 января 2024, 18:28
218
0

«Я Касильясу забил!» Милевский рассказал, как праздновал гол Реалу в 2006

Бывший игрок «Динамо» не сразу обрадовался своему достижению

04 января 2024, 18:27 | Обновлено 04 января 2024, 18:28
218
0
«Я Касильясу забил!» Милевский рассказал, как праздновал гол Реалу в 2006
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Милевский

Бывший игрок киевского «Динамо» Артем Милевский рассказал, как чувствовал себя после забитого мяча в матче против мадридского «Реала» (1:5) в 2006 году:

«Когда уже матч в Мадриде завершился, мы собрались, помылись быстро и поехали в аэропорт. Мы сразу летели домой. Мне звонят, поздравляют родители, друзья. Я говорю: «Да ладно, что такого? Мы 1:5 сгорели». Не до радости.

Пока летели из Мадрида в Киев, мы нормально так стресс убрали. И уже когда меня встречали друзья в аэропорту, у меня уже было другое настроение. Я кричал: «Я Касильясу забил!»

Ранее Артем Милевский назвал самую большую сумму, которую проигрывал в казино.

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Артем Милевский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Реал Мадрид Икер Касильяс
Источник Twitch
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