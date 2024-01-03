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Кубок Италии
Аталанта
03.01.2024 19:00 – FT 3 : 1
Сассуоло
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
03 января 2024, 21:55 | Обновлено 03 января 2024, 22:04
135
0

Аталанта переиграла Сассуоло и вышла в 1/4 финала Кубка Италии

Дублем за бергамасков отметился Шарль де Кетеларе

03 января 2024, 21:55 | Обновлено 03 января 2024, 22:04
135
0
Аталанта переиграла Сассуоло и вышла в 1/4 финала Кубка Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Шарль де Кетеларе

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Аталанта» на своем поле обыграла «Сассуоло» (3:1).

Дублем за бергамасков отметился Шарль де Кетеларе. У гостей на 90+5-й минуте гол престижа забил Даниэль Болока.

В четвертьфинале Кубка Италии 17 января «Аталанта» встретится с «Миланом».

Кубок Италии. 1/8 финала, 3 января

Аталанта – Сассуоло – 3:1

Голы: Де Кетеларе, 24, 63, Миранчук, 71 – Болока, 90+5

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Болока (Сассуоло).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Миранчук (Аталанта).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Шарль Де Кетеларе (Аталанта).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Шарль Де Кетеларе (Аталанта).
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Источник Sport.ua
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