Кубок Италии
Италия03 января 2024, 21:55 | Обновлено 03 января 2024, 22:04
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Аталанта переиграла Сассуоло и вышла в 1/4 финала Кубка Италии
Дублем за бергамасков отметился Шарль де Кетеларе
03 января 2024, 21:55 | Обновлено 03 января 2024, 22:04
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В матче 1/8 финала Кубка Италии «Аталанта» на своем поле обыграла «Сассуоло» (3:1).
Дублем за бергамасков отметился Шарль де Кетеларе. У гостей на 90+5-й минуте гол престижа забил Даниэль Болока.
В четвертьфинале Кубка Италии 17 января «Аталанта» встретится с «Миланом».
Кубок Италии. 1/8 финала, 3 января
Аталанта – Сассуоло – 3:1
Голы: Де Кетеларе, 24, 63, Миранчук, 71 – Болока, 90+5
Видео голов и обзор матча
События матча
90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Болока (Сассуоло).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Миранчук (Аталанта).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Шарль Де Кетеларе (Аталанта).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Шарль Де Кетеларе (Аталанта).
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