В среду, 3 января, проходит матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Мальорка». Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

По состоянию на 75 минуту счет в матче 0:0

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Голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе. В начале матча Лунин прервал атаку «Мальорки», после дальней передачи гостей украинец удачно сыграл на выходе и выбил мяч головой.

ВИДЕО. В стиле Нойера. Лунин сыграл на выходе головой