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Испания
03 января 2024, 21:38 | Обновлено 03 января 2024, 22:07
3556
0

Сыграют ли Довбик и Цыганков? Стартовые составы на матч Жирона – Атлетико

Матч 19-го тура Ла Лиги начнется в 22:30

03 января 2024, 21:38 | Обновлено 03 января 2024, 22:07
3556
0
Сыграют ли Довбик и Цыганков? Стартовые составы на матч Жирона – Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 3 января, «Жирона» на своем домашнем стадионе в матче девятнадцатого тура Ла Лиги примет мадридский «Атлетико». Начало матча – в 22:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 2-е и 3-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик начнет матч в основном составе. Виктор Цыганков не попал в заявку.

Стали известны стартовые составы команд Мигеля Анхеля Санчеса и Диего Симеоне на матч:

«Жирона»: Гассанига, Мигель, Довбик, Валери, Алейш Гарсия, Савио, Блинд, Ян Коуту, Мартин, Торре, Эрик Гарсия.

«Атлетико»: Облак, Лино, Эрмосо, Витсель, Хименес, Рикельме, Коке, Де Пауль, Льоренте, Гризманн, Мората.

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Жирона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик Жирона - Атлетико стартовые составы
Источник Sport.ua
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