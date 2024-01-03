Сыграют ли Довбик и Цыганков? Стартовые составы на матч Жирона – Атлетико
Матч 19-го тура Ла Лиги начнется в 22:30
Сегодня, 3 января, «Жирона» на своем домашнем стадионе в матче девятнадцатого тура Ла Лиги примет мадридский «Атлетико». Начало матча – в 22:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 2-е и 3-е места в турнирной таблице соответственно.
Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик начнет матч в основном составе. Виктор Цыганков не попал в заявку.
Стали известны стартовые составы команд Мигеля Анхеля Санчеса и Диего Симеоне на матч:
«Жирона»: Гассанига, Мигель, Довбик, Валери, Алейш Гарсия, Савио, Блинд, Ян Коуту, Мартин, Торре, Эрик Гарсия.
«Атлетико»: Облак, Лино, Эрмосо, Витсель, Хименес, Рикельме, Коке, Де Пауль, Льоренте, Гризманн, Мората.
𝐎𝐍𝐙𝐄! ❤️🤍#GironaAtleti pic.twitter.com/hcMUobteYh— Girona FC (@GironaFC) January 3, 2024
🚨 TEAM NEWS 🚨 pic.twitter.com/i6NcF5aQ13— Atlético de Madrid (@atletienglish) January 3, 2024
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