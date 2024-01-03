В среду, 3 января, проходит матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором играют мадридский «Реал» и «Мальорка». Счет после первого тайма – 0:0.

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На 33-й минуте украинский вратарь «сливочных» Андрей Лунин поразил болельщиков невероятной передачей через полполя. 24-летний футболист увидел забегание Федерико Вальверде и выполнил суперпас на ход уругвайцу. После этого Вальверде простреливал в штрафную площадь, но его передача оказалась не точной.

ВИДЕО. Лунин отдал суперпас через полполя