Лунин получил желтую карточку в матче Реала с Мальоркой за излишние эмоции

В среду, 3 января, проходит матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором играют мадридский «Реал» и «Мальорка».

Команды встречаются на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

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Украинский голкипер Андрей Лунин в конце первого тайма, на 45+3 минуте, получил желтую карточку за излишние эмоции.

Вратарю показалось, что соперник неправильно блокировал его действия в штрафной площади, но судья с этим не согласился и показал украинцу горчичник.

ВИДЕО в Telegram. Как Лунин получил желтую карточку

После первого тайма в матче в Мадриде счет не открыт (0:0).