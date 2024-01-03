Лунин получил желтую карточку в матче Реала с Мальоркой за излишние эмоции
Вратарю показалось, что соперник неправильно блокировал его действия
В среду, 3 января, проходит матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором играют мадридский «Реал» и «Мальорка».
Команды встречаются на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Украинский голкипер Андрей Лунин в конце первого тайма, на 45+3 минуте, получил желтую карточку за излишние эмоции.
Вратарю показалось, что соперник неправильно блокировал его действия в штрафной площади, но судья с этим не согласился и показал украинцу горчичник.
ВИДЕО в Telegram. Как Лунин получил желтую карточку
После первого тайма в матче в Мадриде счет не открыт (0:0).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Четыре претендента на медали
Издание AS утверждает, что Мичел будет по максимуму использовать украинца