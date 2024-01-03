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Испания
03 января 2024, 21:10 | Обновлено 03 января 2024, 21:48
3102
1

Лунин получил желтую карточку в матче Реала с Мальоркой за излишние эмоции

Вратарю показалось, что соперник неправильно блокировал его действия

03 января 2024, 21:10 | Обновлено 03 января 2024, 21:48
3102
1
Лунин получил желтую карточку в матче Реала с Мальоркой за излишние эмоции
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В среду, 3 января, проходит матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором играют мадридский «Реал» и «Мальорка».

Команды встречаются на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер Андрей Лунин в конце первого тайма, на 45+3 минуте, получил желтую карточку за излишние эмоции.

Вратарю показалось, что соперник неправильно блокировал его действия в штрафной площади, но судья с этим не согласился и показал украинцу горчичник.

ВИДЕО в Telegram. Как Лунин получил желтую карточку

После первого тайма в матче в Мадриде счет не открыт (0:0).

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Мальорка чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Мальорка
Источник Sport.ua
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Вячеслав Езва
Вот это новость!!) Он оказывается ещё и эмоционален?))
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