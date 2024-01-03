Арсений БАТАГОВ: «Заря начинает оживать в эмоциональном плане»

Защитник «Зари» Арсений Батагов рассказал о смене тренеров в луганской команде и поделился ожиданиями от второй части сезона:

«Тренировки стали более интенсивными, появилось больше положительных эмоций, на тренировках хорошая атмосфера. Можно сказать, что до этого, может быть, было немного по-другому. Может, из-за результата, может, из-за чего-то другого, но сейчас мы немного начинаем оживать в эмоциональном плане.

Я считаю, что после зимы будут другие результаты, потому что команда будет уже более сыграна. Могу поставить в пример команду в прошлом году. Ибо первый круг был у нас не такой уверенный, во многих играх мы теряли очки или выигрывали где-то на характере, благодаря фарту. А во втором круге это была уже совсем другая команда, просто выносившая всех. Мы выходили на каждую игру и знали, что будем побеждать сегодня».

По итогам осенней части сезона луганская «Заря» находится на 14-й позиции, набрав лишь 12 очков.