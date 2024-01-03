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  4. Коноплянка опроверг слухи из румынских СМИ и пошутил о тренере ЧФР
Румыния
03 января 2024, 21:06 | Обновлено 03 января 2024, 21:10
2494
5

Коноплянка опроверг слухи из румынских СМИ и пошутил о тренере ЧФР

Украинский вингер не просил у президента клуба о втором шансе

03 января 2024, 21:06 | Обновлено 03 января 2024, 21:10
2494
5
Коноплянка опроверг слухи из румынских СМИ и пошутил о тренере ЧФР
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вингер Евгений Коноплянка опроверг слухи из румынских СМИ и пошутил о тренере ЧФР Клуж Андреа Мандорлини.

– Евгений, в румынской прессе пишут, что Вы просили владельца ЧФР Клуж дать вам шанс проявить себя до лета, но он отказался. Это правда? Как вообще прошло ваше расставание с ЧФР Клуж?

– Я не просил о втором шансе. Я сказал президенту, что если этот тренер, Мандорлини, останется в команде и дальше, то мне здесь делать нечего. У него игра – «бей-беги, пожалуйста, атака приди».

– Также румынские СМИ писали, что Вы якобы симулировали травмы перед длительными поездками на выездные матчи.

– Полная чушь. Пусть посмотрят, сколько матчей я просидел на скамейке запасных, когда был полностью готов к игре. Если бы я не был готов, то не попадал бы в заявку.

Когда я переходил в ЧФР Клуж, между президентом и тренером не было никакой коммуникации по поводу того, какие игроки нужны и на какие позиции. ЧФР Клуж играет по схеме 5-3-2, и для моей позиции там просто нет места. Так мне сказал тренер. Когда я спросил Мандорлини, почему меня тогда пригласили, он ответил, что многое в клубе ему самому непонятно.

– Была ли у Вас возможность изменить ситуацию в клубе?

– Я не хочу долго объяснять, чтобы не казалось, что я оправдываюсь. Просто посмотрите на результаты команды, и тогда ответ станет понятен: что не так, и кто в этом виноват. Нужно уметь признавать свои ошибки, а не говорить, что человек симулирует, когда мне с первых минут не дали сыграть ни одного матча. Я могу еще много чего сказать, но, думаю, будет правильно пожелать ЧФР Клуж удачи в будущих играх и на этом закончить разговор.

3 января 2024 года 34-летний украинский футболист Евгений Коноплянка официально расторг контракт с румынской командой ЧФР Клуж по взаимному согласию. Изначально соглашение было рассчитано на 2 сезона с опцией пролонгации на еще один год.

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трансферы Евгений Коноплянка ЧФР Клуж расторжение контракта чемпионат Румынии по футболу Андреа Мандорлини Нелу Варга
Источник Украинский футбол
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Комментарии 5
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Serhii P.
Женя, заминай з цим ділом, не роби вигляд, що ти ще футболіст, а не заробітчанин.
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+4
MrStepanovM .
наразі ЧФР Клуж  на другому місці...Що мав на увазі Євген коли казав подивитись на результати?
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+1
Владислав Рейский
Фантастика, но снова нашему игроку тренер оказался не такой, это по счету уже какой с ним случай?
Брал бы пример с Модрича в свои 38 играющего, таких игроков как Ибра да Роналду, а этот сбитый летчик уже после Севильи по факту, хотя даже сейчас 34 всего ж
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+1
Tasha19
І тут в Коноплянки тренер винувати, ніколи такого не було і от знову))
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0
Max77
Зачем столько времени уделять этому дерьму?! Он что, сделал что-то полезное для нашей страны и народа?
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-1
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