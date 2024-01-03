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  4. Лутон продлил контракт с футболистом, пришедшим в команду три месяца назад
Англия
03 января 2024, 20:35 |
223
0

Лутон продлил контракт с футболистом, пришедшим в команду три месяца назад

Андрос Таунсенд в 11 матчах за аутсайдера АПЛ забил 1 мяч

03 января 2024, 20:35 |
223
0
Лутон продлил контракт с футболистом, пришедшим в команду три месяца назад
ФК Лутон Таун. Андрос Таунсенд

Клуб английской Премьер-лиги «Лутон Таун» сообщил о продлении контракта с 32-летним правым вингером Андросом Таунсендом.

Примечательно, что опытный футболист присоединился к аутсайдеру АПЛ по ходу сезона, в середине октября 2023-го, в статусе свободного агента. За это время Таунсенд успел провести за «Лутон» 11 матчей в Премьер-лиге (624 минуты игрового времени), в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

К слову, в клубе не сообщают, на сколько рассчитано новое соглашение с экс-игроком «Тоттенхэма», «Кристал Пэлас» и «Эвертона», лишь уточняя, что оно долгосрочное.

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Андрос Таунсенд Лутон Таун продление контракта Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник ФК Лутон Таун
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