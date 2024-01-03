Лутон продлил контракт с футболистом, пришедшим в команду три месяца назад

Клуб английской Премьер-лиги «Лутон Таун» сообщил о продлении контракта с 32-летним правым вингером Андросом Таунсендом.

Примечательно, что опытный футболист присоединился к аутсайдеру АПЛ по ходу сезона, в середине октября 2023-го, в статусе свободного агента. За это время Таунсенд успел провести за «Лутон» 11 матчей в Премьер-лиге (624 минуты игрового времени), в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

К слову, в клубе не сообщают, на сколько рассчитано новое соглашение с экс-игроком «Тоттенхэма», «Кристал Пэлас» и «Эвертона», лишь уточняя, что оно долгосрочное.