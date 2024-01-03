Клуб Первой лиги Англии подписал контракт с футболистом-геем

Клуб Первой лиги Англии «Уиком Уондерерс» подписал контракт с 20-летним ивуарийцем Ричардом Коне.

Футболист, которого заметили на чемпионате мира среди бездомных, на протяжении трех лет выступал за любительский «Атлетик Ньюхэм», в составе которого забил более 100 мячей. Нападающий успешно прошел просмотр в «Уикомб Уондерерс» и станет первым приобретением клуба в зимнее трансферное окно.

Примечательно, что у Коне довольно непростая судьба. В частности, родные выгнали футболиста из дома после того, как он признался, что является геем.