Клуб Первой лиги Англии подписал контракт с футболистом-геем
Ивуариец Ричард Коне на протяжении трех лет играл за любительский «Атлетик Ньюхэм»
Клуб Первой лиги Англии «Уиком Уондерерс» подписал контракт с 20-летним ивуарийцем Ричардом Коне.
Футболист, которого заметили на чемпионате мира среди бездомных, на протяжении трех лет выступал за любительский «Атлетик Ньюхэм», в составе которого забил более 100 мячей. Нападающий успешно прошел просмотр в «Уикомб Уондерерс» и станет первым приобретением клуба в зимнее трансферное окно.
Примечательно, что у Коне довольно непростая судьба. В частности, родные выгнали футболиста из дома после того, как он признался, что является геем.
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