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Англия
03 января 2024, 20:13 | Обновлено 03 января 2024, 21:00
734
5

Клуб Первой лиги Англии подписал контракт с футболистом-геем

Ивуариец Ричард Коне на протяжении трех лет играл за любительский «Атлетик Ньюхэм»

03 января 2024, 20:13 | Обновлено 03 января 2024, 21:00
734
5
Клуб Первой лиги Англии подписал контракт с футболистом-геем
Getty Images/Global Images Ukraine. Ричард Коне

Клуб Первой лиги Англии «Уиком Уондерерс» подписал контракт с 20-летним ивуарийцем Ричардом Коне.

Футболист, которого заметили на чемпионате мира среди бездомных, на протяжении трех лет выступал за любительский «Атлетик Ньюхэм», в составе которого забил более 100 мячей. Нападающий успешно прошел просмотр в «Уикомб Уондерерс» и станет первым приобретением клуба в зимнее трансферное окно.

Примечательно, что у Коне довольно непростая судьба. В частности, родные выгнали футболиста из дома после того, как он признался, что является геем.

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Источник Instagram
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Андрей Залищук
як один сказав "Краще 1000 разів бути геєм, ніж один раз російським підарасом"
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+4
Евгений Кожушко
Краще бути геєм чим грати на росії.
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+3
Frank Pider
Он бы отлично вписался в наше Дырнамо  Там все такие 
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-3
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