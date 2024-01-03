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Италия
03 января 2024, 19:44 | Обновлено 03 января 2024, 19:45
439
0

ОФИЦИАЛЬНО. Милан продлил контракт с полуфиналистом Юношеской лиги УЕФА

Вратарь Лапо Нава пока не провел ни одного матча за первую команду «россо-нери»

03 января 2024, 19:44 | Обновлено 03 января 2024, 19:45
439
0
ОФИЦИАЛЬНО. Милан продлил контракт с полуфиналистом Юношеской лиги УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine. Лапо Нава

Итальянский «Милан» продлил контракт с 19-летним голкипером Лапо Навой.

По условиям нового соглашения, перспективный вратарь будет защищать цвета «россо-нери» до конца июня 2027 года, – информирует официальный сайт клуба.

Отметим, что Нава пока не провел ни одного матча за первую команду «Милана». В сезоне-2022/2023 Лапо был основным вратарем команды, которая дошла до полуфинала Юношеской лиги УЕФА (в том числе обыграв в плей-офф раунде львовский «Рух» – 1:0), где уступила хорватскому «Хайдуку» (1:3).

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Милан чемпионат Италии по футболу Серия A Юношеская лига УЕФА продление контракта Рух Львов U-19
Источник ФК Милан
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