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03 января 2024, 19:17 |
700
1

Неймар третий раз станет отцом. Звезда футбола попал в очередной скандал

Три месяца назад у нападающего родилась дочь

03 января 2024, 19:17 |
700
1
Неймар третий раз станет отцом. Звезда футбола попал в очередной скандал
Instagram. Неймар с родными

Бразилец Неймар, восстанавливающийся после тяжелой травмы, попал в очередной скандал, связанный с его «загулами».

По информации таблоида The Sun, ссылающегося на бразильский сайт LeoDias, звездный футболист вскоре третий раз станет отцом. И матерью ребенка является не Бруна Бьянкарди, которая три месяца назад родила ему дочь Мави, а другая бразильская модель, находящаяся на третьем месяце беременности.

В частности, под недавними фотографиями Неймара с дочуркой недвусмысленный комментарий оставила некая Джамиль Алима. «Прекрасный ребенок. Вскоре ты получишь маленького братика от папы Неймара. Разница между вами будет всего год», – написала девушка.

К слову, как утверждает источник, эта новость стала полной неожиданностью для Неймара. Правда, окружение футболиста и он сам пока никак не комментируют данную новость.

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Неймар рождение ребенка скандал lifestyle
Источник The Sun
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didora
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