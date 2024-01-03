Неймар третий раз станет отцом. Звезда футбола попал в очередной скандал

Бразилец Неймар, восстанавливающийся после тяжелой травмы, попал в очередной скандал, связанный с его «загулами».

По информации таблоида The Sun, ссылающегося на бразильский сайт LeoDias, звездный футболист вскоре третий раз станет отцом. И матерью ребенка является не Бруна Бьянкарди, которая три месяца назад родила ему дочь Мави, а другая бразильская модель, находящаяся на третьем месяце беременности.

В частности, под недавними фотографиями Неймара с дочуркой недвусмысленный комментарий оставила некая Джамиль Алима. «Прекрасный ребенок. Вскоре ты получишь маленького братика от папы Неймара. Разница между вами будет всего год», – написала девушка.

К слову, как утверждает источник, эта новость стала полной неожиданностью для Неймара. Правда, окружение футболиста и он сам пока никак не комментируют данную новость.