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Испания
03 января 2024, 18:38 | Обновлено 03 января 2024, 18:40
530
0

Анчелотти не соврал. Лунин начнет игру против Мальорки в стартовом составе

Матч 19-го тура Ла Лиги начнется в 20:15

03 января 2024, 18:38 | Обновлено 03 января 2024, 18:40
530
0
Анчелотти не соврал. Лунин начнет игру против Мальорки в стартовом составе
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 3 января, мадридский «Реал» на своем домашнем стадионе в матче девятнадцатого тура чемпионата Испании примет «Мальорку». Начало матча - в 20:15 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 1-е и 14-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинский вратарь «сливочных» Андрей Лунин начнет игру в стартовом составе. Об этом еще вчера сообщил главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти.

Стартовый состав «Реала» на игру с «Мальоркой»: Лунин, Фран Гарсия, Рюдигер, Тчуамени, Карвахаль, Кроос, Модрич, Вальверде, Беллингем, Винисиус, Родриго.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Мальорка Реал - Мальорка стартовые составы чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Sport.ua
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