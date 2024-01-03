Анчелотти не соврал. Лунин начнет игру против Мальорки в стартовом составе
Матч 19-го тура Ла Лиги начнется в 20:15
Сегодня, 3 января, мадридский «Реал» на своем домашнем стадионе в матче девятнадцатого тура чемпионата Испании примет «Мальорку». Начало матча - в 20:15 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 1-е и 14-е места в турнирной таблице соответственно.
Украинский вратарь «сливочных» Андрей Лунин начнет игру в стартовом составе. Об этом еще вчера сообщил главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти.
Стартовый состав «Реала» на игру с «Мальоркой»: Лунин, Фран Гарсия, Рюдигер, Тчуамени, Карвахаль, Кроос, Модрич, Вальверде, Беллингем, Винисиус, Родриго.
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 3, 2024
🆚 @RCD_Mallorca@UnicajaBanco | #RealMadridRCDMallorca pic.twitter.com/usaHjky2fx
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