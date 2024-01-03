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Англия
03 января 2024, 19:05 | Обновлено 03 января 2024, 19:06
1251
1

Экс-игрок Челси дал совет Мудрику и сравнил его с Салахом и Де Брюйне

Пэт Невин считает, что украинцу нужно больше времени

03 января 2024, 19:05 | Обновлено 03 января 2024, 19:06
1251
1
Экс-игрок Челси дал совет Мудрику и сравнил его с Салахом и Де Брюйне
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок лондонского «Челси» Пэт Невин дал совет украинскому вингеру «синих» Михаилу Мудрику и сравнил его с Мохамедом Салахом и Кевином Де Брюйне:

«Это самая странная вещь. Но знаешь что? Ему просто нужно замедлиться. Когда есть возможность – используй свою невероятную скорость, да, используй ее. Но используй ее с умом.

Это самое сложное, когда ты сталкиваешься с большим давлением, а на него сильно давят. Ожидания были завышенными. Он не просил для себя такую сумму трансфера. Но именно из-за этого ожидания стали выше.

Знаешь, что было бы хорошо? Если бы он начал развивать понимание с другими людьми рядом с собой. Михаил очень прямолинеен, берет мяч и бежит вперед. Это здорово, я люблю это. Это действительно нужно делать. Но иногда надо, чтобы другие бежали помогать, чтобы использовать их как приманки. Об этом легко говорить, но трудно этому научиться. Действительно трудно. У меня большие надежды на Мудрика. Вспомни, «Арсенал» хотел его, другие команды тоже. Вспомни, у нас был Де Брюйне, у нас был Салах. И в «Челси» у них не получилось. Иногда некоторым игрокам нужно немного больше времени».

В этом сезоне на счету Михаила Мудрика 19 матчей за «Челси», в которых он отметился 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 40 миллионов евро.

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Михаил Мудрик Пэт Невин Челси Мохамед Салах Кевин де Брюйне Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Twitter
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Игорь Нестеренко
Нарешті, хочаб один притомний коментар щодо Мудрика! Так набридло слухати примітивних хайпожерів
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