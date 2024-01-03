Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-форвард Днепра Калинич вернулся в Хайдук. На зарплату в 1 евро
Другие новости
03 января 2024, 18:40 | Обновлено 03 января 2024, 18:41
1294
0

Экс-форвард Днепра Калинич вернулся в Хайдук. На зарплату в 1 евро

Никола будет играть за родной клуб

03 января 2024, 18:40 | Обновлено 03 января 2024, 18:41
1294
0
Экс-форвард Днепра Калинич вернулся в Хайдук. На зарплату в 1 евро
ФК Хайдук. Никола Калинич

Бывший форвард «Днепра» Никола Калинич подписал контракт с клубом «Хайдук» Сплит, в котором он выступал на старте своей карьеры.

Сообщается, что договор рассчитан до конца сезона, а зарплата 35-летнего игрока составит 1 евро. Калинич заявил, что хочет помочь «Хайдуку» выиграть первое за 19 лет чемпионство.

Сейчас команда лидирует в чемпионате, опережая «Риеку» на 6 пунктов.

С 2011 по 2015 год Никола выступал за «Днепр». Забил 37 голов в 86 матчах. В составе сборной Хорватии забил 15 голов в 42 встречах.

По теме:
Коноплянка просился остаться. В Румынии украинца обвинили во лжи
Экс-футболист Ворсклы и Динамо покинул клуб в Азербайджане
Источник: еще один игрок сборной Украины может продолжить карьеру Англии
Никола Калинич Хайдук Сплит Днепр трансферы
Источник ФК Хайдук
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона – Атлетико Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 03 января 2024, 19:32 3
Жирона – Атлетико Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона – Атлетико Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 3 января в 22:30 по Киеву

Тренер вратарей сборной Украины жестко раскритиковал Квартал 95
Война | 03 января 2024, 04:54 44
Тренер вратарей сборной Украины жестко раскритиковал Квартал 95
Тренер вратарей сборной Украины жестко раскритиковал Квартал 95

Рустам Худжамов опубликовал гневный пост в своем аккаунте в Threads

Футболиста Ниццы отправили на 8 месяцев в тюрьму за антисемитские призывы
Футбол | 03.01.2024, 16:14
Футболиста Ниццы отправили на 8 месяцев в тюрьму за антисемитские призывы
Футболиста Ниццы отправили на 8 месяцев в тюрьму за антисемитские призывы
Молодежный ЧМ по хоккею. США разгромили соперника и вышли в полуфинал
Хоккей | 02.01.2024, 20:25
Молодежный ЧМ по хоккею. США разгромили соперника и вышли в полуфинал
Молодежный ЧМ по хоккею. США разгромили соперника и вышли в полуфинал
Деньги не пахнут? 6 иностранных тренеров, которые работают в рпл
Футбол | 03.01.2024, 12:10
Деньги не пахнут? 6 иностранных тренеров, которые работают в рпл
Деньги не пахнут? 6 иностранных тренеров, которые работают в рпл
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
За 11 секунд до конца. Чехия выбила Канаду в четвертьфинале МЧМ по хоккею
За 11 секунд до конца. Чехия выбила Канаду в четвертьфинале МЧМ по хоккею
02.01.2024, 18:05 2
Хоккей
Ливерпуль установил новый рекорд АПЛ по показателю xG за один матч
Ливерпуль установил новый рекорд АПЛ по показателю xG за один матч
02.01.2024, 00:23 7
Футбол
Украинская футболистка погибла с матерью во время обстрела Киева
Украинская футболистка погибла с матерью во время обстрела Киева
01.01.2024, 20:59 10
Футбол
Биатлон. Спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе перенесен
Биатлон. Спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе перенесен
03.01.2024, 11:40
Биатлон
ВИДЕО. Яремчук забил за Валенсию в ворота Вильярреала уже на 4-й минуте
ВИДЕО. Яремчук забил за Валенсию в ворота Вильярреала уже на 4-й минуте
02.01.2024, 22:37 13
Футбол
«Тренировать его не стану никогда». Анчелотти назвал любимый клуб детства
«Тренировать его не стану никогда». Анчелотти назвал любимый клуб детства
01.01.2024, 20:00 2
Футбол
Анчелотти спросил у игроков Реала мнение о вратарях. Ответ удивил
Анчелотти спросил у игроков Реала мнение о вратарях. Ответ удивил
01.01.2024, 18:27 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем