Экс-форвард Днепра Калинич вернулся в Хайдук. На зарплату в 1 евро

Бывший форвард «Днепра» Никола Калинич подписал контракт с клубом «Хайдук» Сплит, в котором он выступал на старте своей карьеры.

Сообщается, что договор рассчитан до конца сезона, а зарплата 35-летнего игрока составит 1 евро. Калинич заявил, что хочет помочь «Хайдуку» выиграть первое за 19 лет чемпионство.

Сейчас команда лидирует в чемпионате, опережая «Риеку» на 6 пунктов.

С 2011 по 2015 год Никола выступал за «Днепр». Забил 37 голов в 86 матчах. В составе сборной Хорватии забил 15 голов в 42 встречах.