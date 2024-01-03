Источник: еще один игрок сборной Украины может продолжить карьеру Англии

Левым защитником национальной сборной Украины по футболу и загребского «Динамо» Богданом Михайличенко интересуется клуб из Чемпионшипа (второй дивизион Англии), сообщает портал Футбол 24.

Также источник подтверждает информацию об интересе к 26-летнему футболисту со стороны житомирского «Полесья».

Украина имеет большое представительство в 2 сильнейших дивизионах Англии. В Премьер-лиге «желто-синих» представляют Михаил Мудрик («Челси»), Александр Зинченко («Арсенал»), Илья Забарный («Борнмут»), Виталий Миколенко («Эвертон») и Егор Ярмолюк («Брентфорд»), а непосредственно в Чемпионшипе играют Назарий Русин («Сандерленд») и Николай Кухаревич («Суонси»).

В этом сезоне Богдан Михайличенко провел лишь 6 матчей в чемпионате Хорватии. Ранее сообщалось, что он не нужен «Динамо» Загреб.