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Испания
03 января 2024, 20:12 |
990
2

Криптонит Жироны. Печальная статистика каталонцев в матчах с Атлетико

«Жирона» ни разу не побеждала «матрасников»

03 января 2024, 20:12 |
990
2
Криптонит Жироны. Печальная статистика каталонцев в матчах с Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская «Жирона» ни разу не побеждала мадридский «Атлетико» в матчах высшего дивизиона чемпионата Испании.

Всего команды имели 6 встреч в рамках Ла Лиги. 3 из них закончились ничейными результатами (2:2, 1:1, 1:1), еще 3 игры «Жирона» проиграла (0:2, 1:2, 0:1). Интересно, что в 3 последних матчах команда Мичела не может добыть ни одного очка в поединках с коллективом Диего Симеоне.

Также команды встречались в рамках двухматчевого противостояния 1/8 финала Кубка Испании. Тогда оба поединка закончились ничейными результатами, но «Жирона» прошла дальше по счету большего количества голов на выезде.

Напомним, игра между «Жироной» и «Атлетико» Мадрид состоится 3 января в 22:30 по киевскому времени.

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Жирона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик Жирона - Атлетико
Источник Sport.ua
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