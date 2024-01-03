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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Коноплянку нужно поблагодарить, он оставил свой след»
Украина. Премьер лига
03 января 2024, 18:11 |
1867
3

Мирон МАРКЕВИЧ: «Коноплянку нужно поблагодарить, он оставил свой след»

Тренер раньше работал с Коноплянкой

03 января 2024, 18:11 |
1867
3
Мирон МАРКЕВИЧ: «Коноплянку нужно поблагодарить, он оставил свой след»
ФК Краковия. Евгений Коноплянка

В среду стало известно, что хавбек Евгений Коноплянка покинул румынский Клуж и стал свободным агентом. Наставник Мирон Маркевич, который тренировал игрока в Днепре, оценил ситуацию футболиста.

— Евгений Коноплянка — очень техничный игрок, в свое время являвшийся лидером Днепра, который вы тренировали. После УПЛ у него что-то пошло не так. В Клуже тоже были проблемы. Что с ним?

— Я не знаю. У меня он хорошо играл в свое время. Потом уже все пошло не так, как хотелось. Но ничего здесь не поделаешь, так оно бывает. Я знаю, что он мне много помог в Днепре, его большая заслуга, что мы играли в финале Лиги Европы.

— Каков шанс Коноплянки еще заиграть на достойном уровне и показывать стабильность?

— Трудно сказать сразу, потому что я его давно не видел и давно не общался с ним. Это его должно быть решение.

— А какой клуб по стилю игры сейчас подошел бы Евгению?

— Не знаю, трудно что-то сейчас говорить. Я давно его не видел, ну что я могу сейчас сказать? Здесь нужно учитывать, в какой он форме, как он. Травмы его преследовали… Ну он хорошо играл за Днепр и я его хотел в Металлист забрать. Здесь не получилось. Однако он оставил такой весомый вклад в украинском футболе. Поэтому нужно его за это поблагодарить.

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Мирон Маркевич Евгений Коноплянка Карпаты Львов Днепр чемпионат Украины по футболу
Источник NV.ua
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Комментарии 3
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GloryUkraine
Коноплянка гравець однієї команди-Дніпра. Колись майже така сама ситуація була і у Реброва. 
Таких прикладів багато. Ярмоленко теж ніде не заграв. Яремчук в Генті був лідером, а пішов і все, ніде більше себе знайти не може.
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+2
aleks8-48
Проблема наших гравців у європейських топ-клубах у тому,що для гравців цих клубів наші лідери становлять серьозну конкуренцію і вони намагаються ігнорувати наших на полі. Навіть у найигідніших сітуаціях у наших паси віддають своїм. 
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0
Игорь Нестеренко
Слід в Інстаграмі?
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-3
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