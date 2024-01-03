Лидер Ворсклы Кане: Команда стремится выиграть Кубок Украины
Полтавчане вышли в полуфинал
Полузащитник Ворсклы Ибрахим Кане надеется, что команда весной сможет удачно выступить в Кубке Украины и повторить историческое достижение клуба.
Полтавчане выиграли Кубок в 2009 году, а в 2020 были финалистами турнира.
«Хочется максимум пользы приносить «Ворскле». Уверен, мы попытаемся повторить историческое достижение в розыгрыше Кубка Украины, да и в чемпионате нужно наверстывать упущенное».
«Что же касается меня, буду стремиться своими выступлениями снова привлечь внимание тренеров национальной сборной Мали», – сказал Кане.
В полуфинал Кубка Украины вышли Ворскла, Шахтер, Полесье и Черноморец. Жеребьевка еще не состоялась.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец – номинант на титул игрока месяца
Канада не защитит свой титул