Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер Ворсклы Кане: Команда стремится выиграть Кубок Украины
Кубок Украины
03 января 2024, 17:40 | Обновлено 03 января 2024, 18:05
140
0

Лидер Ворсклы Кане: Команда стремится выиграть Кубок Украины

Полтавчане вышли в полуфинал

03 января 2024, 17:40 | Обновлено 03 января 2024, 18:05
140
0
Лидер Ворсклы Кане: Команда стремится выиграть Кубок Украины
ФК Ворскла. Ибрахим Кане

Полузащитник Ворсклы Ибрахим Кане надеется, что команда весной сможет удачно выступить в Кубке Украины и повторить историческое достижение клуба.

Полтавчане выиграли Кубок в 2009 году, а в 2020 были финалистами турнира.

«Хочется максимум пользы приносить «Ворскле». Уверен, мы попытаемся повторить историческое достижение в розыгрыше Кубка Украины, да и в чемпионате нужно наверстывать упущенное».

«Что же касается меня, буду стремиться своими выступлениями снова привлечь внимание тренеров национальной сборной Мали», – сказал Кане.

В полуфинал Кубка Украины вышли Ворскла, Шахтер, Полесье и Черноморец. Жеребьевка еще не состоялась.

По теме:
Фещук рассказал, как владелец Таврии кинул игроков и не заплатил $120 тысяч
Наталья ЗИНЧЕНКО: «Ворскла уже не имеет права на ошибку»
Ворскле предлагают еще несколько тренеров-иностранцев
Ворскла Полтава Ибрахим Кане Кубок Украины по футболу
Источник ФК Ворскла
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный претендует в Борнмуте на почетное признание
Футбол | 03 января 2024, 12:53 5
Забарный претендует в Борнмуте на почетное признание
Забарный претендует в Борнмуте на почетное признание

Украинец – номинант на титул игрока месяца

За 11 секунд до конца. Чехия выбила Канаду в четвертьфинале МЧМ по хоккею
Хоккей | 02 января 2024, 18:05 2
За 11 секунд до конца. Чехия выбила Канаду в четвертьфинале МЧМ по хоккею
За 11 секунд до конца. Чехия выбила Канаду в четвертьфинале МЧМ по хоккею

Канада не защитит свой титул

Реал Мадрид – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 03.01.2024, 16:04
Реал Мадрид – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Тренер вратарей сборной Украины жестко раскритиковал Квартал 95
Война | 03.01.2024, 04:54
Тренер вратарей сборной Украины жестко раскритиковал Квартал 95
Тренер вратарей сборной Украины жестко раскритиковал Квартал 95
ВИДЕО. Яремчук забил за Валенсию в ворота Вильярреала уже на 4-й минуте
Футбол | 02.01.2024, 22:37
ВИДЕО. Яремчук забил за Валенсию в ворота Вильярреала уже на 4-й минуте
ВИДЕО. Яремчук забил за Валенсию в ворота Вильярреала уже на 4-й минуте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Милевский показал болельщикам, как встретил Новый год
ФОТО. Милевский показал болельщикам, как встретил Новый год
02.01.2024, 19:42 4
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары
03.01.2024, 00:02 1
Хоккей
Ливерпуль установил новый рекорд АПЛ по показателю xG за один матч
Ливерпуль установил новый рекорд АПЛ по показателю xG за один матч
02.01.2024, 00:23 7
Футбол
Барселона готовится сменить наставника. Известен кандидат
Барселона готовится сменить наставника. Известен кандидат
02.01.2024, 10:01
Баскетбол
Роналду установил исторический рекорд для полевых футболистов
Роналду установил исторический рекорд для полевых футболистов
02.01.2024, 16:46 7
Футбол
Биатлон. Спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе перенесен
Биатлон. Спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе перенесен
03.01.2024, 11:40
Биатлон
Свитолина обыграла экс-первую ракетку на старте турнира WTA 250 в Окленде
Свитолина обыграла экс-первую ракетку на старте турнира WTA 250 в Окленде
02.01.2024, 08:05 12
Теннис
«Тренировать его не стану никогда». Анчелотти назвал любимый клуб детства
«Тренировать его не стану никогда». Анчелотти назвал любимый клуб детства
01.01.2024, 20:00 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем