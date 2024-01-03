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Англия
03 января 2024, 17:15 |
1736
0

Жирона не принимает предложений по лидеру. Может перейти в Ман Сити

На Савио есть большой спрос в Европе

03 января 2024, 17:15 |
1736
0
Жирона не принимает предложений по лидеру. Может перейти в Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Савио

По информации испанских СМИ, City Football Group, который владеет клубом «Жирона», не принимает предложений о переходе лидера команды Савио.

Контракт хавбека принадлежит «Труа» (еще один клуб в собственности City Football Group) и ожидается, что до конца сезона он будет выступать в составе «Жироны», несмотря на интерес «Барселоны».

Кроме того, не исключено, что Савио перейдет в «Манчестер Сити», но здесь могут возникнуть проблемы из-за того, что всеми клубами владеет один собственник.

Савио вместе с Артем Довбиком и Виктором Цыганков является одним из лидеров команды. В нынешнем сезоне 19-летний игрок забил 5 голов и сделал 5 ассистов.

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Источник Sport.es
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