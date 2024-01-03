Жирона не принимает предложений по лидеру. Может перейти в Ман Сити
На Савио есть большой спрос в Европе
По информации испанских СМИ, City Football Group, который владеет клубом «Жирона», не принимает предложений о переходе лидера команды Савио.
Контракт хавбека принадлежит «Труа» (еще один клуб в собственности City Football Group) и ожидается, что до конца сезона он будет выступать в составе «Жироны», несмотря на интерес «Барселоны».
Кроме того, не исключено, что Савио перейдет в «Манчестер Сити», но здесь могут возникнуть проблемы из-за того, что всеми клубами владеет один собственник.
Савио вместе с Артем Довбиком и Виктором Цыганков является одним из лидеров команды. В нынешнем сезоне 19-летний игрок забил 5 голов и сделал 5 ассистов.
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