Жирона не принимает предложений по лидеру. Может перейти в Ман Сити

По информации испанских СМИ, City Football Group, который владеет клубом «Жирона», не принимает предложений о переходе лидера команды Савио.

Контракт хавбека принадлежит «Труа» (еще один клуб в собственности City Football Group) и ожидается, что до конца сезона он будет выступать в составе «Жироны», несмотря на интерес «Барселоны».

Кроме того, не исключено, что Савио перейдет в «Манчестер Сити», но здесь могут возникнуть проблемы из-за того, что всеми клубами владеет один собственник.

Савио вместе с Артем Довбиком и Виктором Цыганков является одним из лидеров команды. В нынешнем сезоне 19-летний игрок забил 5 голов и сделал 5 ассистов.