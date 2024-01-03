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Украина. Премьер лига
03 января 2024, 17:06 | Обновлено 03 января 2024, 18:09
235
1

МАЦАПУРА: «Травма была тяжелой, и неудивительно, что возникли осложнения»

Вратарь «Зари» почти год находится вне игры

03 января 2024, 17:06 | Обновлено 03 января 2024, 18:09
235
1
МАЦАПУРА: «Травма была тяжелой, и неудивительно, что возникли осложнения»
ФК Заря. Дмитрий Мацапура

Вратарь луганской «Зари» Дмитрий Мацапура рассказал о том, что близок к возвращению в строй после тяжелой травмы.

«Получил травму на последних зимних сборах. Травма оказалась тяжелой, поэтому, учитывая это, не удивительно, что были осложнения, но они не связаны со связками, а больше касались моих движений.

В планах присоединиться к общей группе на зимних сборах. Уже очень соскучился за футболом и командой. Хотелось бы поблагодарить всех, кто помогает и поддерживает. Это вносит большой вклад в мое возвращение. Будем упорно работать, чтобы в следующем году были лишь победы», – приводит слова вратаря официальная клубная страница в Instagram.

Отметим, что Мацапура находился вне игры с начала февраля 2023-го. В общей сложности за луганчан голкипер провел 45 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 55 мячей.

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Дмитрий Мацапура Заря Луганск травма учебно-тренировочные сборы
Источник ФК Заря Луганск
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Виктор Алтухов
Набере форму, буде у Зарі першим номером.
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