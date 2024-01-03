МАЦАПУРА: «Травма была тяжелой, и неудивительно, что возникли осложнения»

Вратарь луганской «Зари» Дмитрий Мацапура рассказал о том, что близок к возвращению в строй после тяжелой травмы.

«Получил травму на последних зимних сборах. Травма оказалась тяжелой, поэтому, учитывая это, не удивительно, что были осложнения, но они не связаны со связками, а больше касались моих движений.

В планах присоединиться к общей группе на зимних сборах. Уже очень соскучился за футболом и командой. Хотелось бы поблагодарить всех, кто помогает и поддерживает. Это вносит большой вклад в мое возвращение. Будем упорно работать, чтобы в следующем году были лишь победы», – приводит слова вратаря официальная клубная страница в Instagram.

Отметим, что Мацапура находился вне игры с начала февраля 2023-го. В общей сложности за луганчан голкипер провел 45 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 55 мячей.