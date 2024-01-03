Челси вернул из аренды 19-летнего бразильца
Полузащитник Андрей Сантос практически не играл за «Ноттингем Форест»
Лондонский «Челси» досрочно вернул из аренды в «Ноттингем Форест» 19-летнего бразильского полузащитника защитного плана Андрея Сантоса.
«Синие» приняли такое решение, поскольку молодой футболист не получал достаточно игровой практики. В общей сложности Сантос провел лишь два матча за «лесников» в нынешнем сезоне – по одному в АПЛ и Кубке Англии, имея в своем активе лишь 97 минут игрового времени.
Отметим, что бразилец перешел в «Челси» из «Васко да Гамы» в начале 2023 года. Правда, за лондонцев Андрею пока дебютировать не удалось. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 млн евро.
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