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Англия
03 января 2024, 16:54 | Обновлено 03 января 2024, 18:10
453
0

Челси вернул из аренды 19-летнего бразильца

Полузащитник Андрей Сантос практически не играл за «Ноттингем Форест»

03 января 2024, 16:54 | Обновлено 03 января 2024, 18:10
453
0
Челси вернул из аренды 19-летнего бразильца
ФК Челси. Андрей Сантос

Лондонский «Челси» досрочно вернул из аренды в «Ноттингем Форест» 19-летнего бразильского полузащитника защитного плана Андрея Сантоса.

«Синие» приняли такое решение, поскольку молодой футболист не получал достаточно игровой практики. В общей сложности Сантос провел лишь два матча за «лесников» в нынешнем сезоне – по одному в АПЛ и Кубке Англии, имея в своем активе лишь 97 минут игрового времени.

Отметим, что бразилец перешел в «Челси» из «Васко да Гамы» в начале 2023 года. Правда, за лондонцев Андрею пока дебютировать не удалось. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 млн евро.

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Источник ФК Челси
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