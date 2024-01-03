В Испании считают, что главный тренер Жироны «имеет слабость к Довбику»

Популярное испанское спортивное издание AS называет матч 19-го тура чемпионата Испании между «Жироной» и «Атлетико» Мадрид «битвой за трофей Пичичи». Трофей Пичичи – это награда лучшему бомбардиру сезона в Ла Лиге.

О противостоянии между украинцем Артемом Довбиком и французом Антуаном Гризманном журналисты написали отдельно:

«Стадион «Монтиливи» – это сад Стуани, но с этого сезона – и Довбика. Украинец бьет рекорды в своем первом сезоне в Ла Лиге, и ему не нужно адаптироваться. Сейчас в этом сезоне он забил 11 голов и является лучшим бомбардиром команды. Чтобы понять важность Довбика, достаточно сравнить его с Гризманном, который забил те же 11 голов. Француз является ориентиром для «Атлетико». Конечно, Довбик и Гризманн – не только бомбардиры. Они также отдают голевые передачи: 4 на счету украинца и 2 на счету француза.

Оба выйдут в старте своих команд, потому что в «Жироне» Довбик ценится больше Стуани, который начнет со скамейки запасных. Мичел имеет слабость к украинцу и хочет максимально использовать его текущую форму, ведь он забил 4 гола в 3 матчах. Сегодня он может стать третьим игроком «Жироны», который забивает в 4 и более матчах Ла Лиги подряд, после Стуани (5 в ноябре 2017 года) и «Тати» Кастельяноса (4 в мае 2023 года)».

Напомним, игра между «Жироной» и «Атлетико» Мадрид состоится 3 января в 22:30 по киевскому времени.