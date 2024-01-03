Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Испании считают, что главный тренер Жироны «имеет слабость к Довбику»
Испания
03 января 2024, 16:55 | Обновлено 03 января 2024, 17:53
4246
2

В Испании считают, что главный тренер Жироны «имеет слабость к Довбику»

Издание AS утверждает, что Мичел будет по максимуму использовать украинца

03 января 2024, 16:55 | Обновлено 03 января 2024, 17:53
4246
2
В Испании считают, что главный тренер Жироны «имеет слабость к Довбику»
Getty Images/Global Images Ukraine

Популярное испанское спортивное издание AS называет матч 19-го тура чемпионата Испании между «Жироной» и «Атлетико» Мадрид «битвой за трофей Пичичи». Трофей Пичичи – это награда лучшему бомбардиру сезона в Ла Лиге.

О противостоянии между украинцем Артемом Довбиком и французом Антуаном Гризманном журналисты написали отдельно:

«Стадион «Монтиливи» – это сад Стуани, но с этого сезона – и Довбика. Украинец бьет рекорды в своем первом сезоне в Ла Лиге, и ему не нужно адаптироваться. Сейчас в этом сезоне он забил 11 голов и является лучшим бомбардиром команды. Чтобы понять важность Довбика, достаточно сравнить его с Гризманном, который забил те же 11 голов. Француз является ориентиром для «Атлетико». Конечно, Довбик и Гризманн – не только бомбардиры. Они также отдают голевые передачи: 4 на счету украинца и 2 на счету француза.

Оба выйдут в старте своих команд, потому что в «Жироне» Довбик ценится больше Стуани, который начнет со скамейки запасных. Мичел имеет слабость к украинцу и хочет максимально использовать его текущую форму, ведь он забил 4 гола в 3 матчах. Сегодня он может стать третьим игроком «Жироны», который забивает в 4 и более матчах Ла Лиги подряд, после Стуани (5 в ноябре 2017 года) и «Тати» Кастельяноса (4 в мае 2023 года)».

Напомним, игра между «Жироной» и «Атлетико» Мадрид состоится 3 января в 22:30 по киевскому времени.

По теме:
Жирона не принимает предложений по лидеру. Может перейти в Ман Сити
ХАВИ: «Барселона не может себе позволить Мбаппе или Холанда»
В Испании рассказали, как партнеры Яремчука поздравили его с голом
Жирона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Артем Довбик Жирона - Атлетико Антуан Гризманн Кристиан Стуани Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Источник AS
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заберут ли очки? Челси скоро узнает вердикт по делу о финансовых нарушениях
Футбол | 03 января 2024, 14:30 0
Заберут ли очки? Челси скоро узнает вердикт по делу о финансовых нарушениях
Заберут ли очки? Челси скоро узнает вердикт по делу о финансовых нарушениях

Скорее всего, все будет в порядке

Гай объяснил, почему не надел футболку с надписью «Слава украинской армии»
Футбол | 03 января 2024, 04:36 20
Гай объяснил, почему не надел футболку с надписью «Слава украинской армии»
Гай объяснил, почему не надел футболку с надписью «Слава украинской армии»

Алексей попытался оправдаться и признал ошибку

Забарный претендует в Борнмуте на почетное признание
Футбол | 03.01.2024, 12:53
Забарный претендует в Борнмуте на почетное признание
Забарный претендует в Борнмуте на почетное признание
За 11 секунд до конца. Чехия выбила Канаду в четвертьфинале МЧМ по хоккею
Хоккей | 02.01.2024, 18:05
За 11 секунд до конца. Чехия выбила Канаду в четвертьфинале МЧМ по хоккею
За 11 секунд до конца. Чехия выбила Канаду в четвертьфинале МЧМ по хоккею
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары
Хоккей | 03.01.2024, 00:02
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
VBOLYUVALNIK
Просто неймовірно що у нас є забивний бомбардир у топ-5 лігах, 11 голів здається в останнє забивав Воронін ще у далекому 2009, якщо б ще в збірній так забивав, бо зараз взагалі немає якогось конкретного форварда в збірній 
Ответить
+2
Burevestnik
вираз "тренер Жирони має слабкість до Довбика" - це  така  х..ня...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер вратарей сборной Украины жестко раскритиковал Квартал 95
Тренер вратарей сборной Украины жестко раскритиковал Квартал 95
03.01.2024, 04:54 43
Война
11 известных экс-футболистов клубов УПЛ, являющихся свободными агентами
11 известных экс-футболистов клубов УПЛ, являющихся свободными агентами
02.01.2024, 14:11 11
Футбол
ВИДЕО. Яремчук забил за Валенсию в ворота Вильярреала уже на 4-й минуте
ВИДЕО. Яремчук забил за Валенсию в ворота Вильярреала уже на 4-й минуте
02.01.2024, 22:37 13
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
03.01.2024, 15:30
Хоккей
Свитолина обыграла экс-первую ракетку на старте турнира WTA 250 в Окленде
Свитолина обыграла экс-первую ракетку на старте турнира WTA 250 в Окленде
02.01.2024, 08:05 12
Теннис
Потенциального соперника Надаля увезли с корта на инвалидной коляске
Потенциального соперника Надаля увезли с корта на инвалидной коляске
02.01.2024, 16:18 2
Теннис
Роналду установил исторический рекорд для полевых футболистов
Роналду установил исторический рекорд для полевых футболистов
02.01.2024, 16:46 7
Футбол
«Тренировать его не стану никогда». Анчелотти назвал любимый клуб детства
«Тренировать его не стану никогда». Анчелотти назвал любимый клуб детства
01.01.2024, 20:00 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем