Яремчук не впечатлил? Тренер Валенсии мечтает о нападающем Севильи

Главный тренер «Валенсии» Рубен Бараха мечтает о подписании нападающего «Севильи» Рафы Мира, сообщает испанское издание Fichajes.

По информации источника, «летучие мыши» ищут варианты для усиления нападения, а именно позиции центрфорварда. Одним из вариантов является Рафа Мир, который не входит в планы «Севильи». Рассматривается сценарий с арендой 26-летнего футболиста до завершения сезона 2023/24.

В этой кампании на счету Рафы Мира 17 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

Важно отметить, что на правах аренды до конца сезона за «Валенсию» выступает украинский нападающий Роман Яремчук, который недавно забил первый для себя гол в чемпионате Испании.