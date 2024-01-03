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  4. Яремчук не впечатлил? Тренер Валенсии мечтает о нападающем Севильи
Испания
03 января 2024, 17:38 |
468
1

Яремчук не впечатлил? Тренер Валенсии мечтает о нападающем Севильи

Рубен Бараха хочет подписать Рафу Мира

03 января 2024, 17:38 |
468
1
Яремчук не впечатлил? Тренер Валенсии мечтает о нападающем Севильи
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафа Мир

Главный тренер «Валенсии» Рубен Бараха мечтает о подписании нападающего «Севильи» Рафы Мира, сообщает испанское издание Fichajes.

По информации источника, «летучие мыши» ищут варианты для усиления нападения, а именно позиции центрфорварда. Одним из вариантов является Рафа Мир, который не входит в планы «Севильи». Рассматривается сценарий с арендой 26-летнего футболиста до завершения сезона 2023/24.

В этой кампании на счету Рафы Мира 17 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

Важно отметить, что на правах аренды до конца сезона за «Валенсию» выступает украинский нападающий Роман Яремчук, который недавно забил первый для себя гол в чемпионате Испании.

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Рафа Мир Рубен Бараха Роман Яремчук Валенсия Севилья трансферы трансферы Ла Лиги
Источник Fichajes.net
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Алекс 122
Яремчук слабый форвард .И вме это давно знали .Вопрос зачем Впленсия его брала ?
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