Дмитрий КЛЕЦ: «Пожертвовал здоровьем ради того, чтобы Верес играл в УПЛ»

Полузащитник ровенского «Вереса» Дмитрий Клец рассказал о серии травм, которая началась в конце сезона 2022/23.

– В первой части сезона Вы сыграли совсем немного. Сейчас проблемы со здоровьем уже позади?

– Да, сыграл немного. В прошлом сезоне, во всех смыслах этого слова, пожертвовал своим здоровье, чтобы команда осталась в УПЛ. Не знаю, помог я или нет...

– Давайте вспомним хронологию травм.

– Сначала перелом кости, с которым я играл на уколах. Впоследствии в переходных матчах надрыв связки, поэтому пропустил сборы. Затем были еще определенные осложнения, так что пропустил еще больше, чем ожидалось. Трудно было набирать форму, но к концу осенней части пару туров я уже чувствовал себя хорошо. Почему-то получал мало игрового времени, но это комментировать не собираюсь.

– Это была Ваша инициатива доиграть предыдущий сезон с повреждением?

– Тренерский штаб вообще не настаивал. Чисто моя инициатива была доиграть сезон и помочь команде. Я чувствовал, что могу и должен быть полезным. Я тренировался с большой болью, ведь во время тренировочного процесса решил обойтись без уколов и таблеток, потому что это вредит здоровью. Тренерский штаб знал эту информацию, поэтому они с пониманием относился к ситуации, если я не мог на тренировках выкладываться на 100%. Перед матчами делал 2 укола и выпивал 3 таблетки, тогда боль на 70% исчезала.