ФОТО. «На родной земле». Ракицкий и Алиев побывали в Донецкой области

Экс-игрок «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев, который служит в ВСУ, в своем Instagram опубликовал фотографию, где он вместе с защитником «Шахтера» Ярославом Ракицким находится в Донецкой области.

В сторис Алиев отметил «Ярик – на родной земле. Ты красавчик, брат». Российская армия оккупировала Донецк и большую часть области.

Ранее Алиев рассказывал о том, что Ракицкий никогда не отказывает в помощи украинской армии.