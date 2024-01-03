Украина. Премьер лига03 января 2024, 16:47 | Обновлено 03 января 2024, 16:48
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ФОТО. «На родной земле». Ракицкий и Алиев побывали в Донецкой области
Экс-игроки сборной Украины приехали в Донецкую область
03 января 2024, 16:47 | Обновлено 03 января 2024, 16:48
3575
4
Экс-игрок «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев, который служит в ВСУ, в своем Instagram опубликовал фотографию, где он вместе с защитником «Шахтера» Ярославом Ракицким находится в Донецкой области.
В сторис Алиев отметил «Ярик – на родной земле. Ты красавчик, брат». Российская армия оккупировала Донецк и большую часть области.
Ранее Алиев рассказывал о том, что Ракицкий никогда не отказывает в помощи украинской армии.
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Комментарии 4
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Донецька область велика. Сподіваюся, це була Авдіївка чи Бахмут, чи, принаймні, Горлівка.
А в яких військах служить Алієв? В ТРО Троєщини? 😂
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