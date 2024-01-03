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  4. ФОТО. «На родной земле». Ракицкий и Алиев побывали в Донецкой области
Украина. Премьер лига
03 января 2024, 16:47 | Обновлено 03 января 2024, 16:48
3575
4

ФОТО. «На родной земле». Ракицкий и Алиев побывали в Донецкой области

Экс-игроки сборной Украины приехали в Донецкую область

03 января 2024, 16:47 | Обновлено 03 января 2024, 16:48
3575
4
ФОТО. «На родной земле». Ракицкий и Алиев побывали в Донецкой области
ФК Шахтер. Ярослав Ракицкий

Экс-игрок «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев, который служит в ВСУ, в своем Instagram опубликовал фотографию, где он вместе с защитником «Шахтера» Ярославом Ракицким находится в Донецкой области.

В сторис Алиев отметил «Ярик – на родной земле. Ты красавчик, брат». Российская армия оккупировала Донецк и большую часть области.

Ранее Алиев рассказывал о том, что Ракицкий никогда не отказывает в помощи украинской армии.

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российско-украинская война Ярослав Ракицкий Александр Алиев
Источник Sport.ua
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Burevestnik
піарщики   
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Falko
Донецька область велика. Сподіваюся, це була Авдіївка чи Бахмут, чи, принаймні, Горлівка.
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0
Евгений Кожушко
А в яких військах служить Алієв? В ТРО Троєщини? 😂
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-1
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