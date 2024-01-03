Чемпион Англии в составе Лестера может вернуться в АПЛ

Аутсайдер АПЛ «Шеффилд Юнайтед», занимающий последнее место в турнирной таблице и пропустивший больше всех мячей (49 в 20 турах), ведет переговоры о возвращении на Туманный Альбион датского голкипера Каспера Шмейхеля.

Чемпион Англии-2016 в составе «Лестера» покинул Великобританию летом 2022-го, перейдя во французскую «Ниццу», а с сентября прошлого года выступал в Бельгии за «Андерлехт».

В нынешнем сезоне 37-летний вратарь провел за брюссельцев 13 матчей в чемпионате страны, в которых пропустил 14 мячей. Что касается команды, то «Андерлехт» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Юнион Сент-Жилуаза» на шесть очков.