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Испания
03 января 2024, 16:24 | Обновлено 03 января 2024, 16:30
735
0

ХАВИ: «Барселона не может себе позволить Мбаппе или Холанда»

Клуб находится не в лучшей финансовой ситуации

03 января 2024, 16:24 | Обновлено 03 января 2024, 16:30
735
0
ХАВИ: «Барселона не может себе позволить Мбаппе или Холанда»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Наставник «Барселоны» Хави понимает, что у клуба сейчас есть финансовые проблемы, поэтому не ждет, что каталонцы будут бороться за игроков уровня Эрлинга Холанда или Килиана Мбаппе.

Обоих связывают с «Реалом».

«Я доволен теми игроками, которые у меня есть. Мы должны быть на своем лучше уровне, потому что эта команда всегда должна быть на топ-уровне».

«Что касается подписаний Холанда или Мбаппе, то «Барселона» не может себе этого позволить. Мы не можем думать о переходе таких футболистов», – сказал Хави.

Сейчас у каталонцев есть проблемы в атаке, так как ведущий форвард Роберт Левандовски забил в сезоне 9 голов.

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Хави Барселона Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд чемпионат Испании по футболу трансферы трансферы Ла Лиги
Источник Marca
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