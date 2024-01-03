ХАВИ: «Барселона не может себе позволить Мбаппе или Холанда»

Наставник «Барселоны» Хави понимает, что у клуба сейчас есть финансовые проблемы, поэтому не ждет, что каталонцы будут бороться за игроков уровня Эрлинга Холанда или Килиана Мбаппе.

Обоих связывают с «Реалом».

«Я доволен теми игроками, которые у меня есть. Мы должны быть на своем лучше уровне, потому что эта команда всегда должна быть на топ-уровне».

«Что касается подписаний Холанда или Мбаппе, то «Барселона» не может себе этого позволить. Мы не можем думать о переходе таких футболистов», – сказал Хави.

Сейчас у каталонцев есть проблемы в атаке, так как ведущий форвард Роберт Левандовски забил в сезоне 9 голов.