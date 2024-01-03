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  4. ВИДЕО. Как Плишкова в битве экс-первых ракеток мира обыграла Осаку
WTA
03 января 2024, 15:47 |
476
0

ВИДЕО. Как Плишкова в битве экс-первых ракеток мира обыграла Осаку

Каролина сумела одержать волевую победу

03 января 2024, 15:47 |
476
0
ВИДЕО. Как Плишкова в битве экс-первых ракеток мира обыграла Осаку
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Плишкова

В матче второго раунда хардового турнира WTA 500 в Брисбене сразились экс-первые ракетки мира Наоми Осака и Каролина Плишкова.

Встреча продолжалась более 2 часов, чешская теннисистка выиграла в трех партиях.

Брисбен. Второй круг
Каролина Плишкова (Чехия) – Наоми Осака (Япония) – 3:6, 7:6(4), 6:4

Интересно, что обе теннисистки выиграла практически одинаковое количество очков в этом матче.

Это была пятая встреча теннисисток, Плишкова выиграла в третий раз. В следующем раунде Каролина сразится против третьей сеяной Алены Остапенко из Латвии.

Осака сыграла свой первый турнире после возвращения из декрета.

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Источник Sport.ua
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