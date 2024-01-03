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  4. Артета хочет усилить три позиции. У Арсенала нет такой возможности
Англия
03 января 2024, 15:13 |
1319
1

Артета хочет усилить три позиции. У Арсенала нет такой возможности

Приоритет – подписать форварда

03 января 2024, 15:13 |
1319
1
Артета хочет усилить три позиции. У Арсенала нет такой возможности
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации британских СМИ, в январе Микель Артета просит у «Арсенала» подписать новичков на позиции защитника, центрального хавбека и форварда.

Особенно наставника интересует нападающий – у команды меньше всех забитых голов среди топ-5 АПЛ, но подписать топ-форварда зимой будет непросто.

При этом сообщается, что у лондонского клуба, скорее всего, не будет возможности выполнить все требования тренера из-за ограничений финансового фэйр-плей, поэтому придется выбирать, какую из позиции следует усилить.

Команда Микеля Артеты завершила первую часть сезона АПЛ на 4-й позиции с отставанием от лидера в 5 пунктов.

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Арсенал Лондон Александр Зинченко Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ
Источник The Times
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samird
Якщо не придбають класного форварда - чемпіонами їм точно не бути.
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