Артета хочет усилить три позиции. У Арсенала нет такой возможности
Приоритет – подписать форварда
По информации британских СМИ, в январе Микель Артета просит у «Арсенала» подписать новичков на позиции защитника, центрального хавбека и форварда.
Особенно наставника интересует нападающий – у команды меньше всех забитых голов среди топ-5 АПЛ, но подписать топ-форварда зимой будет непросто.
При этом сообщается, что у лондонского клуба, скорее всего, не будет возможности выполнить все требования тренера из-за ограничений финансового фэйр-плей, поэтому придется выбирать, какую из позиции следует усилить.
Команда Микеля Артеты завершила первую часть сезона АПЛ на 4-й позиции с отставанием от лидера в 5 пунктов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Рустам Худжамов опубликовал гневный пост в своем аккаунте в Threads
Украинец – номинант на титул игрока месяца