Элина Свитолина – Эмма Радукану. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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4 января украинская теннисистка Элина Свитолина (№25 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).
Во втором раунде основы вторая сеяная украинка сразится с чемпионкой US Open 2021 Эммой Радукану из Великобритании (№301 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Сан – Грачева. Ориентировочное время начала поединка – 07:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница поединка сыграет против пятой сеяной Марии Боузковой из Чехии (№36 WTA).
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