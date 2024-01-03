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  4. Элина Свитолина – Эмма Радукану. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
03 января 2024, 14:45 | Обновлено 03 января 2024, 14:52
472
0

Элина Свитолина – Эмма Радукану. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга в Окленде

03 января 2024, 14:45 | Обновлено 03 января 2024, 14:52
472
0
Элина Свитолина – Эмма Радукану. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

4 января украинская теннисистка Элина Свитолина (№25 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

Во втором раунде основы вторая сеяная украинка сразится с чемпионкой US Open 2021 Эммой Радукану из Великобритании (№301 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Сан – Грачева. Ориентировочное время начала поединка – 07:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница поединка сыграет против пятой сеяной Марии Боузковой из Чехии (№36 WTA).

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Источник Sport.ua
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