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  4. Заберут ли очки? Челси скоро узнает вердикт по делу о финансовых нарушениях
Англия
03 января 2024, 14:30 |
576
0

Заберут ли очки? Челси скоро узнает вердикт по делу о финансовых нарушениях

Скорее всего, все будет в порядке

03 января 2024, 14:30 |
576
0
Заберут ли очки? Челси скоро узнает вердикт по делу о финансовых нарушениях
Getty Images/Global Images Ukraine

В течение ближайших двух недель «Челси» должен узнать вердикт по делу о финансовых нарушениях. Ранее аналогичное дело завершилось тем, что у «Эвертона» отобрали 10 очков.

Правда, по информации британских СМИ, «Челси» удастся избежать очкового штрафа, несмотря на то, что при новом владельце клуб потратил на новичков более 1 миллиарда евро.

Сообщается, что клуб грамотно составлял контракты (Синие подписывают договоры на 7+ лет; Михаил Мудрик получил контракт на 8 лет), а также не забывал продавать футболистов.

Существенно улучшили финансовый баланс продажи Мэйсона Маунта, Кая Хаверца, Калиду Кулибали, Матео Ковачича и других.

Самым комплексным делом АПЛ остается расследование в отношении «Манчестер Сити», которое насчитывает 115 пунктов вероятных нарушений. Вердикт по этому делу ожидается до конца сезона.

Кроме «Челси» под расследование находится «Ноттингем Форест», который рискует получить очковый штраф.

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Челси Михаил Мудрик Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Football London
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