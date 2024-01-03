Заберут ли очки? Челси скоро узнает вердикт по делу о финансовых нарушениях
Скорее всего, все будет в порядке
В течение ближайших двух недель «Челси» должен узнать вердикт по делу о финансовых нарушениях. Ранее аналогичное дело завершилось тем, что у «Эвертона» отобрали 10 очков.
Правда, по информации британских СМИ, «Челси» удастся избежать очкового штрафа, несмотря на то, что при новом владельце клуб потратил на новичков более 1 миллиарда евро.
Сообщается, что клуб грамотно составлял контракты (Синие подписывают договоры на 7+ лет; Михаил Мудрик получил контракт на 8 лет), а также не забывал продавать футболистов.
Существенно улучшили финансовый баланс продажи Мэйсона Маунта, Кая Хаверца, Калиду Кулибали, Матео Ковачича и других.
Самым комплексным делом АПЛ остается расследование в отношении «Манчестер Сити», которое насчитывает 115 пунктов вероятных нарушений. Вердикт по этому делу ожидается до конца сезона.
Кроме «Челси» под расследование находится «Ноттингем Форест», который рискует получить очковый штраф.
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