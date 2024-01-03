Источник: Кривцов будет основным защитником Интера на старте сезона МЛС

Клуб МЛС «Интер» Майами обменял канадского защитника Камала Миллера в состав «Портленда», получив за игрока 625 тысяч долларов.

Сообщается, что клуб хочет освободить деньги для продолжения усиления состава под новый сезон. В декабре «Интер» успел подписать Луиса Суареса, но на этом трансферная работа не завершилась.

По информации The Athletic, вместо Миллера, который был основным центральным защитником и провел 35 матчей в сезоне, теперь место в старте планируют отдать Сергею Кривцову.

Ожидается, что украинец в первых турах нового чемпионата будет играть в центре обороны вместе с Томасом Авилесом.

В минувшем сезоне команда даже с помощью Лионеля Месси не сумела выйти в плей-офф МЛС. Новый чемпионат стартует в конце февраля.