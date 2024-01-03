Источник: Кривцов будет основным защитником Интера на старте сезона МЛС
Клуб обменял одного из конкурентов украинца
Клуб МЛС «Интер» Майами обменял канадского защитника Камала Миллера в состав «Портленда», получив за игрока 625 тысяч долларов.
Сообщается, что клуб хочет освободить деньги для продолжения усиления состава под новый сезон. В декабре «Интер» успел подписать Луиса Суареса, но на этом трансферная работа не завершилась.
По информации The Athletic, вместо Миллера, который был основным центральным защитником и провел 35 матчей в сезоне, теперь место в старте планируют отдать Сергею Кривцову.
Ожидается, что украинец в первых турах нового чемпионата будет играть в центре обороны вместе с Томасом Авилесом.
В минувшем сезоне команда даже с помощью Лионеля Месси не сумела выйти в плей-офф МЛС. Новый чемпионат стартует в конце февраля.
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