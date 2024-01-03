Костюк и Бабош выбыли из парного разряда в Брисбене

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступления на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия).

Во втором раунде парного разряда украинка и Тимеа Бабош из Венгрии уступили Кристине Букше из Испании и Александре Пановой.

Брисбен. Второй круг парного разряда

Марта Костюк / Тимеа Бабош – Кристина Букша / Александра Панова – 6:4, 4:6, 5-10

Интересно, что Костюк и Бабош вели на чемпионском тай-брейке со счетом 4-0.

Ранее Костюк на этом турнире проиграла матч одиночного разряда.