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  4. Костюк и Бабош выбыли из парного разряда в Брисбене
WTA
03 января 2024, 13:34 |
194
0

Костюк и Бабош выбыли из парного разряда в Брисбене

Марта и Тимеа проиграли Кристине Букше и Александре Пановой

03 января 2024, 13:34 |
194
0
Костюк и Бабош выбыли из парного разряда в Брисбене
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступления на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия).

Во втором раунде парного разряда украинка и Тимеа Бабош из Венгрии уступили Кристине Букше из Испании и Александре Пановой.

Брисбен. Второй круг парного разряда
Марта Костюк / Тимеа Бабош – Кристина Букша / Александра Панова – 6:4, 4:6, 5-10

Интересно, что Костюк и Бабош вели на чемпионском тай-брейке со счетом 4-0.

Ранее Костюк на этом турнире проиграла матч одиночного разряда.

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Александра Панова WTA Брисбен Тимеа Бабош Марта Костюк Кристина Букша
Источник Sport.ua
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