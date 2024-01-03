WTA03 января 2024, 13:34 |
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Костюк и Бабош выбыли из парного разряда в Брисбене
Марта и Тимеа проиграли Кристине Букше и Александре Пановой
03 января 2024, 13:34 |
194
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Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступления на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия).
Во втором раунде парного разряда украинка и Тимеа Бабош из Венгрии уступили Кристине Букше из Испании и Александре Пановой.
Брисбен. Второй круг парного разряда
Марта Костюк / Тимеа Бабош – Кристина Букша / Александра Панова – 6:4, 4:6, 5-10
Интересно, что Костюк и Бабош вели на чемпионском тай-брейке со счетом 4-0.
Ранее Костюк на этом турнире проиграла матч одиночного разряда.
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