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Чемпионат Европы
03 января 2024, 12:30 | Обновлено 03 января 2024, 13:25
481
1

Оккупанты хотят в цивилизацию. В россии подтвердили планы принять Евро-2036

Страна-агрессор заняла выжидательную позицию

03 января 2024, 12:30 | Обновлено 03 января 2024, 13:25
481
1
Оккупанты хотят в цивилизацию. В россии подтвердили планы принять Евро-2036
Getty Images/Global Images Ukraine

В российском футбольном союзе подтвердили планы побороться за право провести финальную часть чемпионата Европы в 2036 году. Об этом заявил некто генеральный секретарь организации Максим Митрофанов.

«Готовы ли в рфс подать заявку на проведение Евро-2036? Если на это будут определенные обстоятельства. Нам пока говорят, что действует история с отстранением наших сборных, поэтому заявку от рфс рассматривать невозможно. Мы уже пытались податься на проведение Евро-2028 года. Вернемся к этому вопросу и будем подавать заявку в том случае, если наше отстранение снимут. Были определенные шаги в футзале, но им даже не высылают заявочную документацию, чтобы грамотно составить заявку», – признался российский чиновник в интервью изданию «СЭ».

Напомним, Евро-2028 состоится в Ирландии и Великобритании, а чемпионат Европы 2032 года примут Италия и Турция.

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Российский футбольный союз Максим Митрофанов сборная россии по футболу
Источник Sport.ua
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Андрей Залищук
тої росії тоді уже не буде, во наївні дебіли
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