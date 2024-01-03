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  4. Источник: в январе будет мало трансферов в Саудовскую Аравию
Саудовская Аравия
03 января 2024, 11:14 |
312
0

Источник: в январе будет мало трансферов в Саудовскую Аравию

Клубы потратили большую часть бюджета летом

03 января 2024, 11:14 |
312
0
Источник: в январе будет мало трансферов в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine

Во время январского трансферного окна не стоит ждать большого количества трансферов в чемпионат Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

По его информации, клубы из Саудовской Аравии летом прошлого года уже потратили большую часть своего трансферного бюджета. Суммарно Саудовская Аравию выделила клубам лиги 17 миллиардов фунтов на развитие футбола до 2030 года.

Отметим, что в чемпионате Саудовской Аравии принято решение увеличить лимит на легионеров с 8 до 10 игроков. Однако это изменение вступит в силу лишь с нового сезона.

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы Бен Джейкобс
Источник Twitter
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