Источник: в январе будет мало трансферов в Саудовскую Аравию

Во время январского трансферного окна не стоит ждать большого количества трансферов в чемпионат Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

По его информации, клубы из Саудовской Аравии летом прошлого года уже потратили большую часть своего трансферного бюджета. Суммарно Саудовская Аравию выделила клубам лиги 17 миллиардов фунтов на развитие футбола до 2030 года.

Отметим, что в чемпионате Саудовской Аравии принято решение увеличить лимит на легионеров с 8 до 10 игроков. Однако это изменение вступит в силу лишь с нового сезона.