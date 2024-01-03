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Франция
03 января 2024, 11:45 | Обновлено 03 января 2024, 12:00
1338
0

ФОТО. Футболистки лучшей женской команды мира объявили о помолвке

Даниэль ван Де Донк и Элли Карпентер сделали себе подарок на Новый год

03 января 2024, 11:45 | Обновлено 03 января 2024, 12:00
1338
0
ФОТО. Футболистки лучшей женской команды мира объявили о помолвке
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль ван Де Донк и Элли Карпентер

Футболистки женской команды французского футбольного клуба «Лион» Даниэль ван Де Донк и Элли Карпентер объявили о помолвке в первые дни 2024 года.

Девушки встречались около двух лет. 1 января они опубликовали совместное фото на фоне океана, на котором Даниэль показывает обручальное кольцо.

«Мой человек на всю жизнь», – подписала фото Даниэль.

Между футболистками есть разница в возрасте в 9 лет. Элли – 23 года, а Даниэль – 32.

Карпентер – австралийка, играет в защите, провела 71 матч за сборную Австралии. Ван де Донк отыграла 150 матчей и забила 36 мячей за сборную Нидерландов, позиция – полузащитница.

К слову, женская команда «Лиона» – одна из лучших в мире. «Красно-синие» являются 20-кратными чемпионками Франции, обладательницами двенадцати Кубков страны, восьми кубков Лиги чемпионов УЕФА.

ФОТО. Футболистки лучшей женской команды мира объявили о помолвке

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фото lifestyle Лион помолвка ЛГБТ
Источник Sport.ua
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