Италия03 января 2024, 08:47 |
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Ювентус может подписать одного из лидеров Лацио
Контракт Фелипе Андерсона истекает летом
03 января 2024, 08:47 |
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Контракт бразильского полузащитника Фелипе Андерсона с «Лацио» истекает ближайшим летом. Сейчас стороны не могут договориться по поводу нового соглашения.
Игрок требует зарплату в размере 4 миллионов евро в год плюс бонусы, «Лацио» предлагает только 3,5 миллиона плюс 0,5 миллиона бонусами.
В связи с этим агенты Андерсона предложили услуги 30-летнего бразильца «Ювентусу». Игрок с 1 января может вести переговоры с другими клубами.
В нынешнем сезоне на счету Андерсона 1 гол и 6 ассистов в 25 матчах Серии А.
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