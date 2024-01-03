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  4. Ювентус может подписать одного из лидеров Лацио
Италия
03 января 2024, 08:47 |
105
0

Ювентус может подписать одного из лидеров Лацио

Контракт Фелипе Андерсона истекает летом

03 января 2024, 08:47 |
105
0
Ювентус может подписать одного из лидеров Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine

Контракт бразильского полузащитника Фелипе Андерсона с «Лацио» истекает ближайшим летом. Сейчас стороны не могут договориться по поводу нового соглашения.

Игрок требует зарплату в размере 4 миллионов евро в год плюс бонусы, «Лацио» предлагает только 3,5 миллиона плюс 0,5 миллиона бонусами.

В связи с этим агенты Андерсона предложили услуги 30-летнего бразильца «Ювентусу». Игрок с 1 января может вести переговоры с другими клубами.

В нынешнем сезоне на счету Андерсона 1 гол и 6 ассистов в 25 матчах Серии А.

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Ювентус Фелипе Андерсон Лацио трансферы трансферы Серии A свободный агент
Источник Николо Скира
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