Ювентус может подписать одного из лидеров Лацио

Контракт бразильского полузащитника Фелипе Андерсона с «Лацио» истекает ближайшим летом. Сейчас стороны не могут договориться по поводу нового соглашения.

Игрок требует зарплату в размере 4 миллионов евро в год плюс бонусы, «Лацио» предлагает только 3,5 миллиона плюс 0,5 миллиона бонусами.

В связи с этим агенты Андерсона предложили услуги 30-летнего бразильца «Ювентусу». Игрок с 1 января может вести переговоры с другими клубами.

В нынешнем сезоне на счету Андерсона 1 гол и 6 ассистов в 25 матчах Серии А.