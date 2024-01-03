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  4. Челси может отдать в аренду 19-летнего вингера
Англия
03 января 2024, 07:40 |
329
0

Челси может отдать в аренду 19-летнего вингера

Алексом Матосом интересуется «Хаддерсфилд»

03 января 2024, 07:40 |
329
0
Челси может отдать в аренду 19-летнего вингера
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Матос

«Челси» может отдать в аренду в «Хаддерсфилд» своего 19-летнего вингера Алекса Матоса. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, речь идет о сухой аренде: опция выкупа в соглашении не будет предусмотрена.

Матос перешел в «Челси» летом прошлого года из «Норвича». За полгода принял участие лишь в двух матчах «Челси» и суммарно провел на поле только 4 минуты.

Контракт 19-летнего полузащитника с «Челси» рассчитан до лета 2026 года. «Хаддерсфилд» сейчас занимает 21-е место в Чемпионшипе, опережая зону вылета всего на три очка.

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Хаддерсфилд Челси трансферы трансферы АПЛ аренда игрока
Источник Фабрицио Романо
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