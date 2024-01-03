Челси может отдать в аренду 19-летнего вингера

«Челси» может отдать в аренду в «Хаддерсфилд» своего 19-летнего вингера Алекса Матоса. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, речь идет о сухой аренде: опция выкупа в соглашении не будет предусмотрена.

Матос перешел в «Челси» летом прошлого года из «Норвича». За полгода принял участие лишь в двух матчах «Челси» и суммарно провел на поле только 4 минуты.

Контракт 19-летнего полузащитника с «Челси» рассчитан до лета 2026 года. «Хаддерсфилд» сейчас занимает 21-е место в Чемпионшипе, опережая зону вылета всего на три очка.