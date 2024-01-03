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  4. Фещук рассказал, как владелец Таврии кинул игроков и не заплатил $120 тысяч
Украина. Премьер лига
03 января 2024, 04:21 |
282
0

Фещук рассказал, как владелец Таврии кинул игроков и не заплатил $120 тысяч

Максим объяснил, почему симферопольский клуб посыпался после Кубка Украины 2009/10

03 января 2024, 04:21 |
282
0
Фещук рассказал, как владелец Таврии кинул игроков и не заплатил $120 тысяч
Instagram. Максим Фещук

38-летний бывший футболист симферопольской «Таврии» Максим Фещук рассказал, почему команда посыпалась после победы в Кубке Украины 2009/10:

«Нам пообещали очень большие премиальные за этот Кубок. Команду удерживал Фирташ, а Сергей Куницын был президентом.

Так случалось, что сделали бешеный концерт перед началом чемпионата. Там были все эти московские звезды. Тогда же понимаете, Крым, все топовые – канделаки, малаховы – кого я там только не видел. Какие там суммы афишировались, что этот концерт сделали. Поверьте. Наверное, долларов миллион точно ушел Фирташу. Но это для него были не деньги.

Но нам... Может, и хватило, но до нас эти деньги не дошли. Нам ничего не дали. Нам обещали 80 тысяч каждому за победу в Кубке, 40 тысяч каждому за победу в полуфинале. Но дали по контракту – 7 и 10. Вместо 120-ти мы получили 17.

И это повлияло на команду, дальше команда посыпалась. Потому что для нас это были космические деньги, и мы их все ждали. Мы их честно заработали. Нам их не дали и такое началось в коллективе», – рассказал Фещук.

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Источник Брутальный футбол
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