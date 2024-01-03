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03 января 2024, 01:26 |
44
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 января

Важные события во всех видах спорта

03 января 2024, 01:26 |
44
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В среду, 3 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:15 Реал Мадрид – Мальорка

Favbet 1.26 – 6.65 – 13.50

20:15 Сельта – Бетис

Favbet 2.47 – 3.55 – 3.05

22:30 Жирона – Атлетико Мадрид

Favbet 2.60 – 3.69 – 2.78

ТЕННИС

06:00 Ангелина Калинина – Клара Бюрель

Favbet 1.82 – 1.99

07:40 Диан Парри – Леся Цуренко

Favbet 3.19 – 1.36

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Источник Sport.ua
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