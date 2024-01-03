ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 января

В среду, 3 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:15 Реал Мадрид – Мальорка

1.26 – 6.65 – 13.50

20:15 Сельта – Бетис

2.47 – 3.55 – 3.05

22:30 Жирона – Атлетико Мадрид

2.60 – 3.69 – 2.78

ТЕННИС

06:00 Ангелина Калинина – Клара Бюрель

1.82 – 1.99

07:40 Диан Парри – Леся Цуренко

3.19 – 1.36