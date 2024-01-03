Другие новости03 января 2024, 01:26 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 января
Важные события во всех видах спорта
03 января 2024, 01:26 |
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В среду, 3 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
20:15 Реал Мадрид – Мальорка
20:15 Сельта – Бетис
22:30 Жирона – Атлетико Мадрид
ТЕННИС
06:00 Ангелина Калинина – Клара Бюрель
07:40 Диан Парри – Леся Цуренко
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