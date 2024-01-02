Испания02 января 2024, 23:20 |
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ВИДЕО. Яремчук мог оформить дубль. Спас голкипер
У украинца был прекрасный момент снова забить «Вильярреалу»
02 января 2024, 23:20 |
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Во вторник, 2 января, проходит матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются «Валенсия» и «Вильярреал». По состоянию на 45 минуту счет в матче 2:0.
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На 4-й минуте счет в игре открыл нападающий «летучих мышей» Роман Яремчук, забивший свой первый гол в Ла Лиге. У украинского форварда была еще одна прекрасная возможность забить, но голкипер гостей Филипп Йоргенсен спас свою команду.
ВИДЕО. Яремчук мог оформить дубль. Спас голкипер.
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