Во вторник, 2 января, проходит матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются «Валенсия» и «Вильярреал». По состоянию на 45 минуту счет в матче 2:0.

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На 4-й минуте счет в игре открыл нападающий «летучих мышей» Роман Яремчук, забивший свой первый гол в Ла Лиге. У украинского форварда была еще одна прекрасная возможность забить, но голкипер гостей Филипп Йоргенсен спас свою команду.

ВИДЕО. Яремчук мог оформить дубль. Спас голкипер.